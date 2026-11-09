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В Берлин задържаха мъж, издигнал палестинското знаме пред Райхстага

09 ноември 2026, 16:59 часа 366 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
В Берлин задържаха мъж, издигнал палестинското знаме пред Райхстага

Пропалестинската група "Мирно срещу геноцида" (Peacefully Against Genocide) пое отговорност за акцията днес в центъра на Берлин, при която мъж се изкачи на пилона пред Райхстага, свали германското знаме и издигна на негово място палестинското. Заедно с него полицията е задържала още двама мъже, които са му помагали. И тримата са германски граждани без имиграционна история, пише "Билд".

В същото време при акцията е бил повреден механизмът за издигане на знамето, което попречи то да бъде издигнато отново днес. Полицията разследва инцидента, включително като умишлено увреждане на имущество.

"Мирно срещу геноцида" се противопоставя на продажбите на германско оръжие на Израел и обвинява германското правителство в съучастие в престъпления срещу палестинци.  

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По-рано през годината организацията блокира входа на берлинския завод на Rheinmetall, както и участва в други акции.

 

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Заглавната снимка е архивна.

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Палестина Германия Райхстаг Берлин
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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