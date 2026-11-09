Промоция "дюнер за 1 евро" в Германия доведе до тежки сблъсъци, полицията докара спецотряд и хеликоптер (ВИДЕО)

Оферта за дюнер кебап за 1 евро, част от промоционална акция по повод откриването на нов ресторант в германския град Дортмунд, излезе извън контрол. Собствениците бяха принудени да се обадят на полицията заради стотиците разярени клиенти, чакащи на опашка. Когато полицейските служители пристигнали на мястото, ситуацията се изострила още повече - тълпата започнала да хвърля бутилки, камъни и фойерверки, повредила и полицейска кола. За странния инцидент съобщават германските медии.
🚨🇩🇪 A €1 DÖNER PROMOTION IN DORTMUND ENDS IN CHAOS—POLICE CALLED IN! A kebab shop’s opening-day offer drew such a huge crowd that people tried to storm the premises. Police reinforcements were needed to restore order. MY TAKE: A cheap meal should never turn into a public-order crisis. Businesses deserve to open without chaos, and residents deserve safe streets. A society cannot function when basic rules are ignored. 🇩🇪 A €1 DÖNER IS NO EXCUSE FOR DISORDER. WHERE DOES PERSONAL RESPONSIBILITY BEGIN?— @PatriotVoice (@USA_Patriot_GOP) November 9, 2026
Над 1000 души на опашка, полицейски хеликоптер в действие и допълнителни подкрепления
„В неделя следобед стотици хора, много от които непълнолетни, се опитаха да си купят донер на изключително изгодна цена. Самият собственик на заведението заяви в интернет, че на мястото са се събрали над 1000 души, докато според полицията те са били около 300“, съобщава уебсайтът на списание Der Spiegel.
Още: Как се прави класически дюнер у дома стъпка по стъпка
Наетата охрана не успяла да се справи с тълпата от желаещи, така че собственикът на бистрото нямал друг избор, освен да се обади на полицията.
🥙 €1 döner promotion in Germany ends in riots and clashes with police A new döner kebab shop opened in Dortmund, offering kebabs for just €1. Hundreds of people, mostly teenagers, showed up hoping to grab an almost free meal. At some point, the crowd got out of control. The owner called the police, but officers were met with rocks, fireworks, a chair, and even a flying electric scooter.— NEXTA (@nexta_tv) November 9, 2026
„Когато полицейските патрули пристигнаха на мястото, хората започнаха да хвърлят по тях бутилки, камъни, фойерверки, електрически скутер и стол, по данни на полицията. Камъните повредиха и полицейска кола. Впоследствие полицията извика допълнителни подкрепления. Към интервенцията се присъедини и голям отряд на полицията за борба с масови безредици. Полицейски хеликоптер наблюдаваше ситуацията от въздуха“, описва медията мащабната полицейска интервенция.
Полицията е открила газов пистолет у едно лице, което не се е подчинило на призива да напусне мястото на събитието.
🚔🚨 Straßenkrieg in Dortmund: Am Sonntagnachmittag kam es bei der Eröffnung eines neuen Dönerladens im Stadtteil Körne zu Straßenschlachten. Hunderte Menschen, darunter viele junge Migranten, waren erschienen, um das Lock-Angebot von einem Euro pro Döner in Anspruch zu nehmen. Doch weil der Dönernachschub nicht schnell genug ging, eskalierte die Situation. Böller flogen, Steine und Flaschen wurden - u.a. auf Polizei und Rettungskräfte - geschleudert. Letztendlich musste die Polizei mit zwei Einsatzhundertschaften und einem Hubschrauber anrücken, um die Krawalle zu beenden. Es ist irre, welche Zustände wir mittlerweile in diesem Land haben - die Frankfurter Gewaltnach ist erst eine Woche her, da tobt der Dortmunder Döner-Krieg.— AUFGEWACHT - DIE DEUTSCHE STIMME (@AufgewachtS) November 8, 2026
Също така е образувала няколко наказателни производства, включително за нарушаване на обществения ред и повреждане на имущество. В момента се разследва дали и до каква степен собственикът на заведението за кебап носи отговорност за полицейската намеса.
Още: Каква е разликата между дюнер и гирос
Началникът на полицията в Дортмунд Тим Фроммайер осъди насилието, като заяви, че това не е изолиран инцидент. „Напоследък събитията и събиранията все по-често се превземат от хора, които се интересуват единствено от насилие“, каза той.