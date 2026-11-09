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Промоция "дюнер за 1 евро" в Германия доведе до тежки сблъсъци, полицията докара спецотряд и хеликоптер (ВИДЕО)

09 ноември 2026, 16:14 часа 1102 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Промоция "дюнер за 1 евро" в Германия доведе до тежки сблъсъци, полицията докара спецотряд и хеликоптер (ВИДЕО)

Оферта за дюнер кебап за 1 евро, част от промоционална акция по повод откриването на нов ресторант в германския град Дортмунд, излезе извън контрол. Собствениците бяха принудени да се обадят на полицията заради стотиците разярени клиенти, чакащи на опашка. Когато полицейските служители пристигнали на мястото, ситуацията се изострила още повече - тълпата започнала да хвърля бутилки, камъни и фойерверки, повредила и полицейска кола. За странния инцидент съобщават германските медии.

Над 1000 души на опашка, полицейски хеликоптер в действие и допълнителни подкрепления

„В неделя следобед стотици хора, много от които непълнолетни, се опитаха да си купят донер на изключително изгодна цена. Самият собственик на заведението заяви в интернет, че на мястото са се събрали над 1000 души, докато според полицията те са били около 300“, съобщава уебсайтът на списание Der Spiegel.

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Наетата охрана не успяла да се справи с тълпата от желаещи, така че собственикът на бистрото нямал друг избор, освен да се обади на полицията.

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„Когато полицейските патрули пристигнаха на мястото, хората започнаха да хвърлят по тях бутилки, камъни, фойерверки, електрически скутер и стол, по данни на полицията. Камъните повредиха и полицейска кола. Впоследствие полицията извика допълнителни подкрепления. Към интервенцията се присъедини и голям отряд на полицията за борба с масови безредици. Полицейски хеликоптер наблюдаваше ситуацията от въздуха“, описва медията мащабната полицейска интервенция.

Полицията е открила газов пистолет у едно лице, което не се е подчинило на призива да напусне мястото на събитието.

Също така е образувала няколко наказателни производства, включително за нарушаване на обществения ред и повреждане на имущество. В момента се разследва дали и до каква степен собственикът на заведението за кебап носи отговорност за полицейската намеса.

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Началникът на полицията в Дортмунд Тим Фроммайер осъди насилието, като заяви, че това не е изолиран инцидент. „Напоследък събитията и събиранията все по-често се превземат от хора, които се интересуват единствено от насилие“, каза той.

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Германия Сблъсъци Дюнери Дортмунд безредици дюнер
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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