Промоция "дюнер за 1 евро" в Германия доведе до тежки сблъсъци, полицията докара спецотряд и хеликоптер (ВИДЕО)

Оферта за дюнер кебап за 1 евро, част от промоционална акция по повод откриването на нов ресторант в германския град Дортмунд, излезе извън контрол. Собствениците бяха принудени да се обадят на полицията заради стотиците разярени клиенти, чакащи на опашка. Когато полицейските служители пристигнали на мястото, ситуацията се изострила още повече - тълпата започнала да хвърля бутилки, камъни и фойерверки, повредила и полицейска кола. За странния инцидент съобщават германските медии.

„В неделя следобед стотици хора, много от които непълнолетни, се опитаха да си купят донер на изключително изгодна цена. Самият собственик на заведението заяви в интернет, че на мястото са се събрали над 1000 души, докато според полицията те са били около 300“, съобщава уебсайтът на списание Der Spiegel.

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Наетата охрана не успяла да се справи с тълпата от желаещи, така че собственикът на бистрото нямал друг избор, освен да се обади на полицията.

„Когато полицейските патрули пристигнаха на мястото, хората започнаха да хвърлят по тях бутилки, камъни, фойерверки, електрически скутер и стол, по данни на полицията. Камъните повредиха и полицейска кола. Впоследствие полицията извика допълнителни подкрепления. Към интервенцията се присъедини и голям отряд на полицията за борба с масови безредици. Полицейски хеликоптер наблюдаваше ситуацията от въздуха“, описва медията мащабната полицейска интервенция.

Полицията е открила газов пистолет у едно лице, което не се е подчинило на призива да напусне мястото на събитието.

🚔🚨 Straßenkrieg in Dortmund: Am Sonntagnachmittag kam es bei der Eröffnung eines neuen Dönerladens im Stadtteil Körne zu Straßenschlachten. Hunderte Menschen, darunter viele junge Migranten, waren erschienen, um das Lock-Angebot von einem Euro pro Döner in Anspruch zu nehmen. Doch weil der Dönernachschub nicht schnell genug ging, eskalierte die Situation. Böller flogen, Steine und Flaschen wurden - u.a. auf Polizei und Rettungskräfte - geschleudert. Letztendlich musste die Polizei mit zwei Einsatzhundertschaften und einem Hubschrauber anrücken, um die Krawalle zu beenden. Es ist irre, welche Zustände wir mittlerweile in diesem Land haben - die Frankfurter Gewaltnach ist erst eine Woche her, da tobt der Dortmunder Döner-Krieg.