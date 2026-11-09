The Telegraph: Тръмп готви сделки с Путин не само за Украйна, но за Европа и Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля сключването на широкообхватно споразумение с Русия, което да засяга не само края на войната в Украйна, но и споразуменията с Иран, както и бъдещето на Европа. Според британското издание The Telegraph източници, близки до преговорния процес, твърдят, че европейските официални лица се опасяват, че републиканецът планира „двойна сделка“ с Владимир Путин, заобикаляйки Украйна, с цел да сложи край на войната и да възстанови корабоплаването в Ормузкия проток.

Предполага се, че руският диктатор ще може да използва близките си връзки с Иран, за да постигне отблокирането на пролива.

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Таен документ от Иран

Според наличната информация посредниците от Персийския залив са убедени, че САЩ и Иран са близо до сключването на ядрено споразумение, което ще сложи край на военните действия и ще отвори морския път. В същото време те смятат, че Техеран ще се нуждае от убеждаване от страна на руските си съюзници, за да финализира споразумението.

Изданието е получило и таен ирански документ, който сочи, че Техеран разчита на подкрепата на Кремъл в случай на евентуален по-нататъшен конфликт със САЩ.

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"Голяма сделка" за цяла Европа, обаче Европа не е съгласна

Тревогата в Европа нарасна след срещата на Тръмп със специалния представител на Кремъл Кирил Дмитриев миналата седмица. Дмитриев е ръководител на Руския фонд за преки инвестиции и е "икономическото оръжие" на Путин, което изкушава администрацията на американския президент за съвместни проекти и бъдещи сделки. След преговорите Доналд Тръмп обяви, че се подготвя „голяма сделка“, която би могла да обхване цяла Европа.

„Не мога да ви кажа точно какво обсъдихме. Но ще кажа едно нещо: ще има споразумение – и то ще бъде мащабно споразумение, което ще засегне не само Украйна. То може да обхване цяла Европа... Ще бъде голямо, чудесно споразумение и всички ще бъдат възхитени“, заяви той пред репортери.

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Снимка: Getty Images

Европейските официални лица се опасяват, че Вашингтон може да преговаря с Москва за бъдещето на континента и за нова архитектура на сигурност без пълното участие на Украйна. Двама високопоставени служители казват пред The Telegraph, че европейските лидери ще се противопоставят на всякакви подобни споразумения - нещо, което заявиха европейски източници и пред The Washington Post. Публично го каза вече и топ дипломатът на ЕС Кая Калас.

Европа се готви САЩ да поиска да се "жертва" Украйна?

Друг източник на британското издание отбелязва, че Европа се подготвя за евентуално предложение от страна на САЩ, целящо да убеди европейците да „жертват“ Украйна.

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Особено тревожна е възможността за отстъпки към Русия в замяна на прекратяване на войната. Европейски източник отбелязва, че планът на Тръмп ще проработи само ако европейските правителства го подкрепят, тъй като това би създало значителен натиск върху украинското ръководство да се съгласи на споразумение.

Смята се, че Киев ще бъде принуден да направи отстъпки само ако загуби подкрепата на най-влиятелните си европейски съюзници като Великобритания, Германия и Франция. „Те няма да се съгласят с това“, коментира източникът.

Според Тръмп „Украйна в крайна сметка ще придобие малко по-различен облик“. Говорейки за основното препятствие пред мира, той заяви, че то е „омразата между Зеленски и Путин“. Тръмп беше попитан също дали смята, че Путин го мами, на което той отговори отрицателно: Тръмп: Зеленски показа огромно неуважение спрямо Русия, Путин не ме разиграва (ВИДЕО).