Въоръжени сепаратисти започват борба за независимостта на Карелия от Русия

"Присъединете се към нашите редици и станете участник в битката срещу кремълските окупатори." Това призовава група с финландското име Pohjoinen Veljeskunta ("Северно братство") в телеграм канала си. Групата обяви, че е готова да започне въоръжена борба за отделянето на Карелия от Русия и че го прави за свободата на фино-угорските народи. Всички желаещи да се присъединят към движението ще получат конкретни задачи - от участие в информационни кампании до "директни действия".

"В продължение на много векове земите на Карелия са под натиска на агресивните амбиции на Московията", пише в една от публикациите. "Нека се вдигнем, за да защитим Родината си от необолшевизма", казва пък в едно от видеата на групата въоръжен мъж с маска.

Групата твърди, че е извършила саботаж на железопътната линия към Мурманск през ноември 2023 г., а през март тази година е участвала в атаки срещу инфраструктурата във Виборг и пристанището Уст-Луга. За момента няма независимо потвърждение за тези твърдения.

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