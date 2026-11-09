На преговорите в Абу Даби на 10-11 ноември американските медиатори искат да проверят дали Русия ще стане по-отстъпчива, ако бъде поканена да обсъди бъдещия ред за сигурност в Европа. Това съобщи The New York Times (NYT), позовавайки се на американски представители. Териториалните въпроси и прекратяването на огъня в Украйна няма да бъдат на дневен ред - фокусът ще бъде върху гаранции, които ще предотвратят възобновяване на войната, ако тя бъде спряна.

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Това е в пряко противоречие със сигналите от Украйна - според ръководителя на украинската делегация Рустем Умеров, основните цели на срещата от украинска гледна точка включват постигане на траен мир, осигуряване на гаранции за безопасност за Украйна и разработване на механизми за следвоенно възстановяване.

На срещата ще присъстват и представители на Европейската комисия, Европейския съвет, Франция, Германия и Обединеното кралство. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че няма да им бъде позволено да присъстват на масата за преговори. Руската делегация включва заместник-министъра на външните работи Сергей Рябков, който е ръководил преговорите със Съединените щати за гаранции за сигурност в Европа още преди пълномащабната руска инвазия в Украйна.

Експертите, с които NYT разговаря, не очакват напредък в преговорите преди пролетта - дотогава Москва ще е оценила резултатите от зимните си удари по украинския енергиен сектор. Най-многото, на което се надяват в момента, е локално прекратяване на огъня, подобно на прекратяването на огъня в Олешки.

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НА СНИМКАТА: Владимир Медински, ръководителя на руската делегация