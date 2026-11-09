Екипът, с който Европа и НАТО ще участват в преговорите Русия-Украйна-САЩ: Има яснота

Съставът на европейската делегация за преговорите на 10-11 ноември в Абу Даби вече е ясен. Френският ежедневник Le Monde обяви имената на Еманюел Бон, ръководителя на дипломатическия отдел в Елисейския дворец; Гюнтер Заутер, дипломатическия съветник на канцлера Фридрих Мерц; Джонатан Пауъл, съветника по националната сигурност на Обединеното кралство. ЕС също ще бъде представен - от Европейската комисия ще участва Бьорн Зайберт, началник на кабинета на Урсула фон дер Лайен.

Според информация на Politico, дори двама представители на ЕС - на Европейската комисия и на Европейския съвет - ще участват в преговорите. Освен Зайберт, изданието посочва името на Анна-Мария Бура, главен съветник по външната политика на председателя на Европейския съвет Антониу Коща.

На преговорите ще присъства и представителя на НАТО Джефри ван Льовен, директор на офиса на генералния секретар на Алианса, съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на служител на НАТО, пожелал анонимност.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обаче заяви днес, че преговорите ще се водят изключително между руската, украинската и американската делегации, без участието на европейски представители. "Що се отнася до присъствието на европейци, знаете, че американците имат свои собствени канали за комуникация с европейците, а украинците имат свои собствени канали за комуникация с европейците и очевидно вече изграждат свой собствен механизъм за координация", каза той.

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На свой ред Рустем Умеров, началникът на Службата за външно разузнаване и ръководител на украинската делегация, уточни в Telegram, че украинските представители ще проведат отделни координационни срещи с европейските си партньори. Междувременно, тристранните преговори ще включват само Украйна, САЩ и държавата агресор Русия, заяви той.