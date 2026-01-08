Франция, Великобритания и миротворците в Украйна: Тънки сметки държат Путин "на тъмно"

Вече е ясно - Франция и Великобритания ще са в основата на мироопазващия контингент в Украйна при сключване на споразумение за прекратяване на огъня. Двете страни вписаха този ангажимент в съвместна декларация от 6 януари, но все още не разкриват в детайли колко точно войници са готови да пратят на украинска територия. Британският министър на отбраната Джон Хийли отказа да влиза в подробности, защото смята, че така ще помогне на диктатора Владимир Путин. Френският президент Еманюел Макрон пък посочи, че страната му може да изпрати "няколко хиляди" миротворци.

The Times с прогноза за 15 000 войници

Според британското издание The Times двете страни могат да разположат до 15 000 войници в Украйна, ако бъде постигнато мирно споразумение. Медията се позовава на военни източници и отчита, че този брой е „значително по-малък от очакваното“, но се счита за оптимистичен и реалистичен вариант за Лондон и Париж.

Някои официални лица твърдят, че в различните европейски страни се разпространяват различни числа относно размера на контингента. Те варират от 15 000 до 20 000, въпреки че някои се надяват, че броят на миротворците, които ще следят за сигурността в морето, въздуха и на сушата, ще бъде по-близък до 30 000, написа преди дни Радио "Свобода"/"Свободна Европа" (RFE/RL). По-рано се появи и публикация в германското издание Welt, в която се споменава числото от 10 000 до 15 000 миротворци: Мироопазващият контингент в Украйна може да се окаже два-три пъти по-голям от предвиденото (ВИДЕО).

Към момента няма публикувани военни планове, но по-голямата част от войските ще бъдат предоставени от Франция и Обединеното кралство, които ще отговарят за сухопътните и въздушните компоненти. Турция ясно заяви, че ще поеме отговорността за сигурността на морските пътища в Черно море.

Снимка: Getty Images

Великобритания ще прати "не повече" от 7500 миротворци в Украйна

Анонимни източници са заявили пред The Times, че Великобритания е готова да изпрати не повече от 7500 войници в Украйна, а останалите могат да бъдат осигурени от Франция.

Основните задачи на френските и британските войски ще бъдат поддръжка на оборудването, обучение на украинските въоръжени сили и изграждане на отбранителна инфраструктура. Планът е миротворците да са в Западна Украйна, далеч от фронта, и да следят за спазване на евентуалното примирие. Новината от срещата на "Коалицията на желаещите" в Париж преди дни е, че САЩ не подписаха никакъв ангажимент за помощ в мисията, макар да се твърди отдавна, че ще доставят сателитни данни и ще осигурят логистични способности.

Германия също не планира да праща войски директно в Украйна, но обмисля да ги разположи в близост до украинската граница, по-специално в Полша или Румъния.

Вследствие на всичко това Русия отново заплаши да нанесе удари по западните войски, ако те бъдат изпратени в Украйна. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че разполагането на такива сили и изграждането на военни съоръжения в Украйна „ще бъде разгледано като интервенция, която представлява заплаха за сигурността". Те ще бъдат считани за "легитимни военни цели", плаши Москва, въпреки че целта на мисията е да гарантира, че Путин няма да нападне пак.

