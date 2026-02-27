Водите на прелялата река Марица започнаха да се отдръпват

Властите в района на река Марица, известна като Еврос в Североизточна Гърция, останаха в режим на повишена готовност в петък след седмица на обширни наводнения, въпреки че нивата на водата са започнали леко да спадат, пише гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на местни съобщения. Около 500 кубически метра вода в секунда продължават да се вливат в района поради преливане от язовир „Ивайловград“ на река Арда в Южна България, което е приблизително половината от обема, регистриран в предишни дни.

Четири диги са повредени

Четири диги вече са се срутили в селата Корнофолия, Мандра, Аморио и Филахто, а усилията сега са насочени към укрепване на защитните съоръжения близо до Тихеро поради опасения, че то може да е следващото, което ще се срути. Армейски части помагат на местните власти в укрепването на бариерите срещу наводнения.

Наводнената земеделска земя

Досега около 37 000 акра земеделска земя са наводнени. Длъжностните лица изчисляват, че може да отнеме поне два месеца, за да се оттекат напълно водите от полетата, преди да може да се извърши пълна оценка на щетите. Не се прогнозират значителни валежи в региона до 7 март.

Тежки наводнения удариха района и в началото на 2015 г., когато проливни дъждове и притоци нагоре по течението доведоха до преливане на реката, което предизвика евакуации, затваряне на пътища и широко разпространени селскостопански щети. ОЩЕ: Река Марица застрашава жилищни райони в Гърция

