Готова ли е Европа да защитава Украйна?

Парижката декларация за "Коалиция на желаещите", която може да доведе до разполагане на войски от Великобритания и Франция в Украйна след бъдещо прекратяване на огъня, повдига много въпроси. Бившият министър на отбраната на Обединеното кралство Бен Уолъс коментира пред The ​​Telegraph следните важни моменти: кой ще разположи войски, колко дълго Великобритания може да си позволи да разполага войски и какво означава това като цяло?

Рокадите в Украйна продължават: Зеленски назначи нов шеф на главното разузнаване

Тактика

"Коалицията на желаещите е просто поредната тактика", смята Уолъс, който е бил министър на отбраната повече от четири години и е запознат с огромните трудности при разполагането на въоръжени сили в опасни зони. "Две от трите големи сили, които се срещнаха в Париж – Великобритания и Франция – не дават допълнителни пари за отбрана – само Германия. Това е коалиция от тези, които не желаят да я финансират", обясни бившият министър.

Какво мисли Германия

Германия обаче вече ясно заяви, че самата тя няма да разполага войски в Украйна. Германският канцлер Фридрих Мерц подчерта, че ще постави въпроса за разполагането на войски на гласуване в Бундестага и едва след прекратяване на огъня в Украйна.

"Теоретично това отваря пътя към сценарий, при който сделката за "сухопътните сили" е финализирана, но Германия се оттегля, след като не успява да премине парламентарно гласуване", смята изданието.

Още: Навръх четвъртата годишнина от старта на войната в Украйна: Тръмп ще направи обръщение пред Конгреса

Какво би могла да направи Великобритания

Уолъс смята, че страната му би могла да предложи помощ на Украйна под формата на "подкрепящи сили". "Бихме могли да направим това за кратък период от време, но това би станало за сметка на нещо друго", каза той, добавяйки, че това "нещо друго" вероятно би било британска бойна група от приблизително 500 войници, постоянно разположена в ротационна база в Естония след руската инвазия в Украйна през 2014 г.

Изданието също така отбелязва, че дори една-единствена бойна група би била незначителен принос от Обединеното кралство, което е един от лидерите на коалицията заедно с Франция. Според журналистите, за да се запази международния авторитет и моралното право да ръководи съвместно многонационалните усилия, Великобритания ще трябва да предостави много повече: поне още една бойна група и щаб за сформиране на бригада.

След руски атаки: Днепропетровска и Запорожка област са без ток (ВИДЕО)

В допълнение към бригада от приблизително 5000 войници (предимно от Обединеното кралство, но вероятно включваща и друга европейска бойна група), се очаква Обединеното кралство да осигури и щаб за следващото ниво на командване: дивизия. Общо една дивизия ще се състои от приблизително три бригади, както и други поддържащи елементи като инженерни, разузнавателни и логистични сили, заедно с комуникационни мрежи.

Бившият министър не е сигурен дали Обединеното кралство ще може да разположи щаб на дивизия, както и всички елементи на бригада, тъй като страната може да има затруднения с физическото преместване и поддръжка на такава сила. "Изоставихме инвестициите в способности, които ни позволяват да достигнем фронтовите линии в Източна Европа... Това е пълна фантазия", каза Уолъс.

НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 08.01.26 - Германия обвини Русия в тайни атаки

Може ли да се има доверие на САЩ?

Относно това дали някоя многонационална сила в Украйна би била подкрепена от САЩ или толерирана по някакъв начин от Русия, бившият британски министър е категоричен: "Това е пожелателно мислене". В отговор на въпроса, ако беше министър на отбраната днес, дали би се доверил на думите на тази американска администрация, той отговори: "Съвсем не. Мисля, че Путин знае, че има някой в ​​Белия дом, който му помага. Ясно е, че Тръмп смята Украйна за част от сферата на влияние на Русия. Това е реалността."

"Путин няма да се чувства задължен да се подчини (на коалиция на желаещите) на нея", заключи политикът.

Може ли Украйна да бъде интегрирана в ЕС по модела на Кипър? Прилики и разлики

Преговорите в Париж

След Парижките преговори Франция и Обединеното кралство обещаха да изпратят миротворци в Украйна след прекратяването на огъня. И за да помогнат на Киев да се противопостави на Путин сега, те обещаха да продължат да купуват оръжия за украинските въоръжени сили. Канадският премиер Марк Карни допусна разполагането на канадски войски в Украйна, отбелязвайки, че такава възможност съществува. Той обаче не даде подробности.

Още: Зеленски обсъди със съюзниците гаранциите за Украйна

Снимки: Getty images