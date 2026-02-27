Части от човешко тяло и куфар в гората: Разследва се смъртта на жена

Части от тяло бяха открити в гориста местност в Халкидики в Северна Гърция, съобщи гръцкоот издание Kathimerini. Те са били намерени в четвъртък. Останките са открити от работници, извършващи разчистващи операции в гориста местност Гларокавос, извън село Пефкохори. Съобщава се, че частите на тялото са били увити в торби, а на място е открит и куфар.

Според държавната информационна агенция AMNA, предварителните открития показват, че останките принадлежат на жена и че смъртта вероятно е настъпила преди поне четири месеца.

Какво показва аутопсията?

Аутопсията е приключила по обяд в Солун, като са назначени биологичен материал и токсикологични изследвания, които да помогнат за изясняване на обстоятелствата около смъртта.

Съдебномедицинска експертиза на части от тялото, открити в четвъртък в Халкидики, Северна Гърция, досега не е успяла да определи самоличността на починалия или точната причина за смъртта поради напредналата фаза на разлагане.

Полицията в Полигирос ръководи разследването.

ОЩЕ: Убиваш и разчленяваш жена си, за да я натъпчеш в куфар: Защо не си доживот в затвора - законът е такъв

Случаят прилича на убийството на Евгения Владимирова

Случаят много прилича със смъртта на Евгения Владимирова, чието тяло беше открито през 2021 г. в куфар във водоем. Според обвинението престъплението е извършено по особено мъчителен начин. Подсъдими за смъртта на жената са съпругът ѝ Орлин Владимиров и неговият баща Пламен. По-късно се появи експертиза, че смъртта на Евгения Владимирова не е настъпила мигновенно. Отнело е известно време за настъпването на смъртта. Възможно е главата на жертвата да е била натискана към пода, посочват в заключението си пред съда трима експерти. ОЩЕ: "Не можах да се сбогувам със сестра си, защото беше изгнила в блатото": Говори братът на убитата Евгения