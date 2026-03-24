Френската армия: САЩ влияят зле на нашите интереси

24 март 2026, 14:37 часа 239 прочитания 0 коментара
САЩ са се превърнали в непредсказуем съюзник, който влияе на "интересите и сигурността на Франция", заяви днес началникът на генералния щаб на френската армия. "Бяхме изненадани от американския съюзник, който остава съюзник, но който става все по-непредсказуем и дори не си прави труда да ни информира, когато реши да започне военни операции", каза Фабиен Мандон на форум за сигурност и отбрана в Париж.

"Това има въздействие върху нашата сигурност и върху нашите интереси", допълни той, цитиран от Ройтерс.

В Париж нараства разочарованието от решението на Вашингтон да започне своя война срещу Иран в Близкия изток, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп вече разгневи европейските съюзници заради плановете си за Гренландия.

"Намесихме се в Афганистан по искане на американците, които се позоваха на член 5 от НАТО, и които избраха да се изтеглят, без да ни информират", каза още Мандон. "Сега те решиха да се намесят в Близкия изток, без да ни информират. Непосредствената грижа на френските въоръжени сили обаче е да намерят решения за Франция, за да защитят гражданите, които преминават през региона", добавя той, цитиран от БТА.

Елена Страхилова Отговорен редактор
Франция САЩ война Иран френска армия
