Френските "Mirage 2000" имат 98% ефективност при сваляне на руските ракети: ВВС на Украйна (ВИДЕО)

Украински пилот на френски изтребител Mirage 2000 и авиотехници в Украйна разказаха, че самолетите, които изпрати Франция на бойното поле, са се оказали изключително ефективни. Видеото бе публикувно от украинските ВВС на 26 ноември. Пилотът, чиято анонимност е запазена, казва, че Mirage 2000, на който лети, е доказал 98% успеваемост при прехващане на дронове и ракети, включително до момента е свалил поне 12 руски крилати ракети Х-101.

На кадрите един от пилотите, заснет на оперативно летище, разказва за 6-месечното си обучение във Франция докато техник демонстрира външното оборудване на самолета, по-специално ракетата Magic-2, доказала се като много ефективна.

В същото време представители на ВВС отбелязват, че Украйна се нуждае от повече нови самолети и ракети за тях, а също така ѝ липсват оръжия с по-голям обсег, за да противодейства на атаките на руските нашественици.

Още: Първи подробности: Украйна и Франция с историческо споразумение (ВИДЕО)

Пилотът казва още, че украинските летци са готови бързо да овладеят новите самолети Rafale, Gripen и F-35, ако техните партньори осигурят присъствието им в украинския флот.

Припомняме, че при руската атака в нощта на 19 ноември например, пилоти на F-16 и Mirage-2000 са успели да прехванат и свалят най-малко 10 руски крилати ракети, според дневния доклад на украинските ВВС на страницата им във Facebook.

Френски изтребители Mirage 2000 подкрепиха Украйна по иновативен начин (СНИМКИ)