Любопитно:

Френските "Mirage 2000" имат 98% ефективност при сваляне на руските ракети: ВВС на Украйна (ВИДЕО)

27 ноември 2025, 10:09 часа 507 прочитания 0 коментара

Украински пилот на френски изтребител Mirage 2000 и авиотехници в Украйна разказаха, че самолетите, които изпрати Франция на бойното поле, са се оказали изключително ефективни. Видеото бе публикувно от украинските ВВС на 26 ноември. Пилотът, чиято анонимност е запазена, казва, че Mirage 2000, на който лети, е доказал 98% успеваемост при прехващане на дронове и ракети, включително до момента е свалил поне 12 руски крилати ракети Х-101.

На кадрите един от пилотите, заснет на оперативно летище, разказва за 6-месечното си обучение във Франция докато техник демонстрира външното оборудване на самолета, по-специално ракетата Magic-2, доказала се като много ефективна.

В същото време представители на ВВС отбелязват, че Украйна се нуждае от повече нови самолети и ракети за тях, а също така ѝ липсват оръжия с по-голям обсег, за да противодейства на атаките на руските нашественици.

Още: Първи подробности: Украйна и Франция с историческо споразумение (ВИДЕО)

Пилотът казва още, че украинските летци са готови бързо да овладеят новите самолети Rafale, Gripen и F-35, ако техните партньори осигурят присъствието им в украинския флот.

Припомняме, че при руската атака в нощта на 19 ноември например, пилоти на F-16 и Mirage-2000 са успели да прехванат и свалят най-малко 10 руски крилати ракети, според дневния доклад на украинските ВВС на страницата им във Facebook.

Френски изтребители Mirage 2000 подкрепиха Украйна по иновативен начин (СНИМКИ)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
изтребители война Украйна Mirage 2000 Mirage
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес