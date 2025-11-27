"Краката на Салах вече не издържат, Ван Дайк не е същият играч": Легенда на Ливърпул не спести критики

Легендата на Ливърпул Джейми Карагър даде своето мнение след поредното разочароващо представяне на своя любим отбор. Мърсисайдци бяха разгромени с 1:4 от ПСВ Айндховен в двубой на "Анфийлд" от Шампионска лига. Бившият защитник критикува лидерите на тима Върджил ван Дайк и Мохамед Салах, от когото очаквал да излезе и да говори. Карагър не смята, че времето на мениджъра Арне Слот вече е изтекло.

Карагър за кризата в Ливърпул

„Ливърпул не е клуб, който уволнява треньорите си“, каза Джейми Карагър в CBS Sports. „Това може би е моментна снимка на бъдещето на Ливърпул, когато Мо Салах, Ван Дайк и Алисон си тръгнат“, каза той след загубата на Ливърпул от ПСВ.

„Ливърпул през 2018 г., под ръководството на Клоп, започна пътуването си към величието, а седем години по-късно идва Слот. Катализаторът за Ливърпул в самото начало на това пътуване бяха Алисон, Ван Дайк и Салах. Алисон е контузен много пъти, така че не играе толкова често. Но сега гледате Ван Дийк, който не е същият играч, а Салах изглежда, че краката му са изчезнали", твърди анализаторът.

"Не ми харесва да ги критикувам и мисля, че част от критиките към тях като играчи през този сезон са били прекалено сурови. Винаги търсиш лидерите в отбора си да се изявят, когато нещата не вървят добре. Сега съм критичен към Салах извън терена. Искам той да излезе и да даде интервю тази вечер и да говори с феновете на Ливърпул за това, което играчите ще правят, какво се случва в съблекалнята, да даде надежда на феновете, че нещата ще се подобрят. Не ми харесва да ги критикувам на терена, защото това, което са направили, е абсолютно легендарно, а краката им просто са изгубили силата си, особено при Салах", отбеляза още бившият защитник на мърсисайдци.

