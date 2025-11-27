След връщането на военната служба: Хърватия очаква първите си наборници

Хърватия върна задължителната военна служба и сега е в очакване на първите си наборници. Те ще започнат обучението си през януари и февруари 2026 г.

Местните медии описват подготовката на казармата в град Книн, където годишно се очаква да минават по около хиляда души.

Военната служба в страната ще трае 2 месеца.

Другите две казарми, в които ще се провежда военно обучение, са в градовете Слун и Пожега.

Платена казарма, жените не подлежат на служба

Хърватският парламент прие законодателните промени по въпроса на 24 октомври. С тях стана ясно, че Загреб въвежда основно военно обучение от 1 януари 2026 г.

Наборната служба започва в календарната година, в която гражданин на страната навършва 18 години. Жените не подлежат на военна служба, но могат да минат обучение доброволно и да служат в запаса на въоръжените сили.

Обучението ще бъде по 10 часа на ден и обхваща основни военни умения - от боравене с личното оръжие и използване на съвременна техника, включително дронове, до оказване на първа помощ и овладяване на основите на самозащита.

Службата ще е платена, като месечната нетна заплата ще е около 1100 евро, а двата месеца повинност ще се зачитат за трудов стаж.

Призовки само за хърватите в страната

Министерство на отбраната ще изпраща призовки само на хърватски граждани, които са постоянно регистрирани в страната, заяви директорът на дирекция "Човешки ресурси" в Министерството на отбраната Иван Юшич, предаде БТА.

"Хърватите, живеещи в чужбина, трябва да се свържат с дипломатическото или консулското представителство на Хърватия в съответната страна и да регулират военната си служба. Ако някой иска да служи военната си служба в Хърватия, е повече от добре дошъл“, каза Юшич.

Лицата с двойно гражданство могат да отслужат военната си служба или в Хърватия, или в страната, в която живеят, съгласно нейните закони.

Военното обучение вероятно ще струва годишно близо 23,7 милиона евро, които се осигуряват от бюджета на Министерството на отбраната.

С решение на парламента задължителната наборната военна служба в Хърватия беше премахната от 1 януари 2008 г., но през октомври тази година бе възстановена.