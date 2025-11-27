НАТФИЗ посреща световния фестивал "Punto y Raya 2025" за първи път в България (ВИДЕО)

Фестивалът Punto y Raya – ключовото събитие за абстрактно кино, анимация и нови медии, продължава своето международно пътешествие, започнало през 2007 г. в Испания. Всяко издание на биеналето се провежда в различна страна и досега е гостувало на Исландия, Германия, Австрия, Португалия и Полша. Тази година фестивалът пристига за първи път в България и ще се проведе от 3 до 7 декември в София. Партньори в организацията на деветото издание са основателите на Punto y Raya - MAD (Испания), НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" и Световен фестивал на анимационния филм – Варна (WFAF).

В официалната селекция участват 99 филма от 33 страни, а конкурсът за студентски филми представя 31 проекта от 12 страни. Фестивалната програма включва още гостуващи панорами от Унгария и Балканите, майсторски класове и изпълнения на живо от водещи фигури в областта.

В първата седмица на декември София ще се превърне в международна сцена на абстрактното аудио-визуално изкуство, където среща ще си дадат утвърдени пионери и новото поколение експериментални творци. В продължение на пет дни фестивалът ще празнува чистата форма, цвят, движение и звук в широк спектър от медии и формати. Punto y Raya е мястото, където всички конвенционални модели могат да бъдат оспорени, стига представените творби да останат в сферата на абстрактното.

Изхождайки от тази смела предпоставка, фестивалът среща артисти и публика с творби, които използват универсалния език на абстракцията при създаването на силни възприятия и сетивни преживявания. На територията на Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" и Дом на киното текстура, цвят, форма, ритъм и жест ще формират цялостни визуални и звукови светове, които преодоляват културни и езикови граници.

Конкурси

Официалната селекция ще бъде представена в шест части с продължителност около 75 минути всяка, с начални часове 17:00 и 19.00 от 4 до 6 декември в Дом на киното. Конкурсът за студентски филми ще се проведе на 5 декември в 15:00 часа в Дом на киното.

Международно жури ще награди три късометражни филма, с възможност за награждаване със специални отличия. Публиката също ще гласува за наградата на публиката, а отличените филми ще получат оригинални статуетки PyR.

Гостуващи панорами

Фестивалът ще бъде открит на 3 декември с Балканска панорама, курирана от Световния фестивал на анимационния филм – Варна (WFAF), която предлага обзор на историята и развитието на абстрактното кино в региона. За да закрие фестивала на 7 декември, Zsolt Gyenes (Унгария) ще представи Унгарската панорама – изчерпателен обзор на петдесет години абстрактно кино и аудио-визуално изкуство в Унгария. И двете прожекции ще се състоят в Дом на киното.

Майсторски класове и изпълнения на живо

Punto y Raya продължава да насърчава диалога между творци, изследователи и публика. Специалните гости тази година ще проведат майсторски класове, лекции и изпълнения на живо в НАТФИЗ "Кр. Сарафов", в които ще споделят подробности за творческия си процес и изследвания:

Мириам Буше (Канада) – композитор и медиен артист, който изследва органичното и синтетичното в своите имерсивни инсталации и пърформънси. Буше ще представи изпълнение на живо по време на фестивала.

Пол Флетчър (Австралия) – лектор, изследовател и интердисциплинарен медиен артист, който използва множество подходи и формати.

Макс Хатлер (Германия/Хонконг) – медиен артист, изпълнител и преподавател, известен с късометражните си филми и пърформънси, които съчетават хипнотични визуални ефекти, абстрактни композиции и предизвикателни саундтракове. Хатлер ще представи изпълнение на живо заедно със:

Суне Петерсен (Дания) – композитор, звуков дизайнер и медиен артист, известен със създаването на имерсивни среди, които съчетават експериментална музика и визуални ефекти на живо.

Марио Радев (България) – визуален артист, който твори в областта на анимацията и аудио-визуалните пърформънси. Той също ще има изпълнение на живо по време на събитието.

Тони Митянит / SpaghettiCoder (Испания) – аудио-визуален творец, който специализира в генеративния дизайн и анимацията.

Фестивалът Punto y Raya 2025 ще предложи на публиката в НАТФИЗ и Дом на киното пет дни на чиста абстракция, смели експерименти и незабравими аудио-визуални преживявания.