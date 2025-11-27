За да няма политическа нестабилност: Желязков ще иска кредит на доверие от социалните партньори (ВИДЕО)

"Правителството заедно с колегите от мнозинството ще поиска онзи кредит на доверие от страна на социалните партньори, за да направим процеса по бюджетната процедура видим, ясен и удовлетворителен за всички. С г-жа Петкова още тази седмица и с колегите от бюджетна комисия ще направим необходимите стъпки за това да поканим и работодатели и синдикати, за да започнем отново този процес. Това каза премиерът Росен Желязков по време на брифинг в парламента след като стана ясно, че бюджетът за 2026 г. ще бъде изтеглен. Действията на управляващите идват след големия протест от снощи срещу финанситен на държавата за следващата година.

Той отчете, че има натрупано социално напрежение и определи снощният протест като израз на спонтанна реакция в обществото по отношение на определени процеси през последната година.

"Нашето разбиране е, че трябва като общество да сложим на преден план важните приоритети за страната, за обществото и да не допуснем отново да влезем в политическа спирала на несигурност и нестабилност", заяви премиерът. Според него по пътя към влизане в еврозоната страната ни има нужда от стабилност, увереност, защото този процес има дългосрочно измерение.

"Унифицирани политики в коалиционно управление много трудно се постигат, затова е необходимо всяка една от страните да е готова да направи необходимите политически, социални и икономически компромиси, защото обществото е договор. В този договор трябва да има и компромиси и убедителни аргументи, когато се налагат определени политики", заяви още Желязков. ОЩЕ: Мирчев: Волята на хората успя, сега да изпълнят десните мерки (ВИДЕО)

Призив към опозицията

Министър-председателят отправи и призив към тези представители на опозицията, за които европейският избор е не просто ценност, а осъзната политическа посока, да проявят разум.

"Ние ще седнем на масата на разговорите, отново ще се опитаме да възстановим диалога със синдикати и работодатели, да се опитаме да постигнем макроикономически параметри по отношени на бюджета, които да бъдат удовлетворителни за голяма част от бизнеса и за голяма част от мнозинството", добави Желязков.

Благодарност към полицията

Той обърна внимание, че социалното напрежение изисква конкретни и ясни отговори как се пази социалният мир.

"Искам специално да благодаря и да поздравя полицията за снощното професионално поведение, което не допусна ескалация на напрежението", добави Желязков.

По думите му в такива многолюдни прояви има провокации, но полицията е показала, че прави разлика между социалните политически искания и провокаторите. "Търсенето на политическа конфронтация в този момент е голямо. Тази политическа конфронтация основно е по оста за и против европейския избор на България. Тя няма да спре с тези прояви, важното е да бъдем разумни, мъдри и да бъдем толерантни с очакванията на обществото, особено по бюджетната процедура за следващгата нелека година, в която имаме освен предизвикателството по въвеждане на еврото и президентски избори. ОЩЕ: Борисов нареди бюджетът да бъде изтеглен (ВИДЕО)