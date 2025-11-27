Аякс попадна в лоша класация, там е и Левски

В мач от петия кръг от основаната фаза на Шампионската лига Аякс загуби от Бенфика на Жозе Моуриньо с 0:2. Това беше пета поредна загуба за амстердамци, които остават на последното 36-то място в класирането, като са и единственият тим, който не е записал нито една точка от началото на кампанията. Също така, Аякс е отбелязал само един гол и е допуснал цели 16 в първите 5 мача от Шампионска лига.

Аякс е четвърти, а Левски десети

Овен загубата от Бенфика, Аякс падна и от Галатасарай, Челси, Марсилия и Интер, съответно с 0:3, 1:6, 0:4 и 0:2. Това е абсолютен антирекорд за отбора от Амстердам, който попадна в класацията за 10-те най-слаби отбора след изиграването на първите 5 мача от сезона в Шампионска лига. Аякс е на 4-то място с 0 точки и голова разлика от минус 15. Българският Левски също е в тази класация, като заема 10-тото място с 0 точки и голова разлика от минус 14. Това беше състоянието на „сините“ след изиграването на първите 5 мача от Шампионска лига през сезон 2006/07.

Още: „Слот, вън“: извънредна среща в Ливърпул след лошите резултати, невиждани от над 70 години

Първи в класацията е Рейджърс с голова разлика от минус 18.

Класацията оглавява Рейджърс, който имаше 0 точки и голова разлика от минус 18 през сезон 2022/23. На второ място е Виктория Пилзен с голова разлика от минус 17, която записа през същата кампания. Сезон 2017/18 нареди Андерлехт на трето място с голова разлика от минус 16. Четвърти е тазгодишният Аякс, а другите отбори с голова разлика минус 15 са Йънг Бойс от сезон 2024/25 и Жилина от сезон 2010/11. До Левски, другите отбори с голова разлика от минус 14, са Слован Братислава от сезон 2024/24, Макаби Тел Авив от сезон 2015/16 и Бурсаспор от сезон 2010/11.

Още: Какво си мислеше Ван Дайк?! Това не е баскетбол - абсурдно подарена дузпа от Ливърпул (ВИДЕО)