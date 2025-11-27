Любопитно:

Аякс попадна в лоша класация, там е и Левски

27 ноември 2025, 11:37 часа 376 прочитания 0 коментара
Аякс попадна в лоша класация, там е и Левски

В мач от петия кръг от основаната фаза на Шампионската лига Аякс загуби от Бенфика на Жозе Моуриньо с 0:2. Това беше пета поредна загуба за амстердамци, които остават на последното 36-то място в класирането, като са и единственият тим, който не е записал нито една точка от началото на кампанията. Също така, Аякс е отбелязал само един гол и е допуснал цели 16 в първите 5 мача от Шампионска лига.

Аякс е четвърти, а Левски десети

Овен загубата от Бенфика, Аякс падна и от Галатасарай, Челси, Марсилия и Интер, съответно с 0:3, 1:6, 0:4 и 0:2. Това е абсолютен антирекорд за отбора от Амстердам, който попадна в класацията за 10-те най-слаби отбора след изиграването на първите 5 мача от сезона в Шампионска лига. Аякс е на 4-то място с 0 точки и голова разлика от минус 15. Българският Левски също е в тази класация, като заема 10-тото място с 0 точки и голова разлика от минус 14. Това беше състоянието на „сините“ след изиграването на първите 5 мача от Шампионска лига през сезон 2006/07.

Още: „Слот, вън“: извънредна среща в Ливърпул след лошите резултати, невиждани от над 70 години

Аякс и Бенфика

Първи в класацията е Рейджърс с голова разлика от минус 18.

Класацията оглавява Рейджърс, който имаше 0 точки и голова разлика от минус 18 през сезон 2022/23. На второ място е Виктория Пилзен с голова разлика от минус 17, която записа през същата кампания. Сезон 2017/18 нареди Андерлехт на трето място с голова разлика от минус 16. Четвърти е тазгодишният Аякс, а другите отбори с голова разлика минус 15 са Йънг Бойс от сезон 2024/25 и Жилина от сезон 2010/11. До Левски, другите отбори с голова разлика от минус 14, са Слован Братислава от сезон 2024/24, Макаби Тел Авив от сезон 2015/16 и Бурсаспор от сезон 2010/11.

Още: Какво си мислеше Ван Дайк?! Това не е баскетбол - абсурдно подарена дузпа от Ливърпул (ВИДЕО)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Шампионска лига Левски Аякс Бенфика
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес