Капитанът на Безименните в "Игри на волята" взе важно решение за елиминационната битка (ВИДЕО)

Капитанът на племето на Безименните в "Игри на волята" - Радостина, взе трудно решение по време на поредния племенен съвет. Тя избра да спаси себе си и да изпрати най-новото попълнение на Жълтите – Траян – на елиминации. Това се случи след седмия пореден съвет, който обхващаше обитателите на Изолатора и поставяше всеки участник пред сериозни изпитания. Припомняме, че Радостина успя да елиминира една от най-големите си конкурентки в надпреварата - Симона Ръждавичка.

Какво се случи в епизода?

Съревнованието за неприкосновеност се оказа истинско логическо предизвикателство и постави двата отбора в напрегната ситуация. След впечатляващо представяне, компютърната специалистка Сапунджиева успя да надвие приключенеца Калин в решаващия рунд, като по този начин спаси отбора на Феномените от номинации.

За Безименните обаче поражението означаваше ново напрежение и среща край огъня с водещата Ралица Паскалева. По време на този съвет гласовете на племето се разделиха между новодошлия Траян и лидера Радостина. Равенството в гласовете постави състезателката по бикини фитнес пред истинска дилема, а крайното ѝ решение бе да прати тенисиста на битка за спасение. "На финалната права аз ще предпочета себе си и затова изпращам Траян на битка", каза тя.

Така напрежението в Изолатора се увеличи, а съдбата на участниците остана високо напрегната, като всяко решение се оказа ключово за бъдещето на племената.

Днес, 27 ноември, на бойното поле в Дивия север предстои последната номинационна битка за сезона, след която ще станат ясни и първите финалисти в надпреварата

