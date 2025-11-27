Студио Actualno:

Берое представи официално голям любимец на феновете, ще дебютира срещу ЦСКА 1948

27 ноември 2025, 11:13 часа 195 прочитания 0 коментара
Футболният Берое официално потвърди завръщането на Хосу Урибе като старши треньор на тима. Клубът използва официалната си страница в платформата Фейсбук, за да оповести вторият период на наставника. „Посрещаме отново Хосу Урибe в неговия втори период като старши треньор на Берое. Пожелаваме му много успехи начело на отбора“, написаха от Берое.

Хосу Урибе вече веднъж води заралии 

Официално съобщение: Посрещаме отново Хосу Урібe в неговия втори период като старши треньор на Берое. Пожелаваме му...

Posted by PFC Beroe Stara Zagora on Thursday, November 27, 2025

Испанецът бе старши треньор на старозагорци между октомври 2024 и май 2025, когато бе освободен след загуба от Ботев (Пловдив) с 0:6.

Хесус Урибесалго или Хосу Урибе, както е наричан в родината си, е роден на 25 април 1969 в Хихон, Испания. Най-много мачове - 70, има начело на испанския Реал Авилес, който води от юли 2013 до март 2015 година. Работил е и в Лас Палмас през сезон 2002-03, а през следващия е част от Хетафе. Има престои и в Елче, Алавес, Жирона и Менсахеро.

Очаква се испанският специалист да води отбора още в следващия му двубой от Първа лига срещу ЦСКА 1948, който е насрочен за 29 ноември от 12:30 ч. в Бистрица.

