Заради бити в парламента сътрудници: ПП подават сигнал срещу Хамид Хамид (ВИДЕО)

От "Продължаваме промяната" се оплакаха, че техни сътрудници са били бити снощи в парламента от депутат с инициали Х. Х. От формацията разполагат и с медицинско и затова ще подадат сигнал в прокуратурата. За това алармира председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" в 51-ото Народно събрание акад. Николай Денков пред медиите в парламента. От партията ще направят и застраховка живот на своите сътрудници и очакват от прокуратурата да си свърши работата и поиска имунитета на този депутат.

Кой е депутатът?

Денков не назова поименно депутата, а спомена само инициалите му, но Калоян Дървов, който е един от пострадалите сътрудници твърди пред медиите, че става въпрос за депутата от "ДПС - Ново начало" Хамид Хамид.

"Бяхме в коридорите на Народното събрание след бюджетна комисия. Бях шокиран от агресията, която Хамид Хамид прояви. Бяхме аз и още едно момче, също нещатен сътрудник. Те бяха ядосани от това, че ги снимам. След което Хамид Хамид излезе - взе закачалка и започна да души срещу стената на Народно събрание другото момче, след което прояви агресия към мен. Извадил съм си медицинско", каза Дървов и заяви, че е получил удари в лицето с юмруци от Хамид.

Има ли право да снима в кулоарите?

Акад. Денков е категоричен, че сътрудникът е имал достъп до кулоарите и има право да снима.

"Имат право да снимат, намираме се в извънредна ситуация, както казахме многократно - агресията не идва от нас, а от тези, които по абсолютно безобразен начин приемат закони, опитват се да приемат бюждети в почивки. Ескалацията ще промени, ако не се промени подхода. Социалният подход не се получава, когато раздаваш юмруци като него", добави още акад. Денков.