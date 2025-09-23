Войната в Украйна:

“Фронтекс“ засече десетки мигранти край гръцки остров

23 септември 2025, 09:30 часа 178 прочитания 0 коментара
Гръцката брегова охрана е открила общо 66 мигранти във водите на Средиземно море край южния гръцки остров Гавдос, съобщи електронното издание на в. “Катимерини“, цитирано от БТА. 

По информация на “Катимерини“ лодката, в която са пътували мигрантите, е била забелязана от екип на Европейската агенция за гранична и брегова охрана “Фронтекс“ вчера следобед, като мигновено на място е изпратен екип на гръцката брегова охрана, който е извършил спасителна операция и е транспортирал мигрантите до остров Гавдос.

