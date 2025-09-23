От туристи до купувачи: Българите са двигател на бума на недвижимите имоти край Кавала

Българите са двигател на бума на недвижимите имоти в крайбрежните села в Кавала, пише гръцкото издание Kathimerini, което разговаря с Мариана Борикова, която никога не си е представяла, че когато пристига в Офринио, северния гръцки град Кавала, през 2001 г. – 20-годишна от Сандански, България, търсеща работа в хотелиерството и ресторантьорството – един ден ще съуправлява една от най-известните агенции за недвижими имоти в района, заедно със своя сънародничка.

На свободно говорещ гръцки език тя си спомня как, когато за първи път е пристигнала в Офринио – крайбрежното селище в Кавала, известно на местно ниво като Тузла – то ѝ се е сторило красиво и спокойно място, идеално за семейни почивки. Тези качества, съчетани с близостта на района до много български градове – само на 3,5 часа от София – са привлекли многобройни български посетители, които първоначално са идвали за почивка, а по-късно са се връщали, за да купуват жилища. Борикова е забелязала липса на комуникация между продавачи и купувачи и благодарение на познанията си по български език е започнала да работи професионално в областта на сделките с недвижими имоти.

Бумът започнал по време на пандемията

Интересът към покупката на ваканционни апартаменти е започнал, както тя описва, преди около 10 години. Непосредствено преди и по време на пандемията от Covid обаче ескалира в безумие. „Непосредствено преди коронавируса беше лудост. Имоти се купуваха чрез видео разговори. Така осъществявахме продажбите“, подчертава тя. Търсенето стана толкова високо, че днес на практика няма останали готови за строеж парцели по крайбрежието на Офринио. ОЩЕ: В навечерието на еврото: Българи масово изкупуват скъпи имоти в Северна Гърция

Българите избират Гърция за втори дом

Българите вече съставляват най-големия дял от собствениците на втори дом. Според български новинарски сайт, Гърция остава техният най-голям избор и до края на миналата година 3228 български граждани са декларирали имоти в страната.

Агенти за недвижими имоти и предприемачи в Кавала съобщават, че половината от клиентите им са българи, купувайки домове и парцели по цялата крайбрежна линия от Неа Перамос и Ираклица до Офринио, простирайки се дори до планински села до 20 километра от морето.

Гърците се тревожат от българското присъствие

Работещите в хотелиерството и туризма като цяло гледат положително на тенденцията. Много местни жители обаче се чувстват донякъде неспокойни, тъй като селата им са пълни с български туристи в продължение на пет месеца в годината, които вече са се превърнали в клиенти, съседи, а понякога дори и работодатели. Тяхното безпокойство не е само заради обичайните предизвикателства на туризма в Гърция – трафик, шум и натиск върху ограничената инфраструктура.

Неотдавнашно заглавие в местен вестник гласи: „Вече не намирате гърци в Тузла – българи и турци са превзели плажа Офринио.“ Подобни настроения често се чуват в ресторанти и кафенета. ОЩЕ: "Търпението на властите в Гърция свършва": Призив към българските купувачи на имоти