"Нещо много странно се случи тук": Бащата на Ламин Ямал избухна след "Златната топка"

23 септември 2025, 11:30 часа 614 прочитания 0 коментара
Ламин Ямал е най-добрият играч в света и трябваше да спечели "Златната топка". Това обяви бащата на футболиста на Барселона - Мунира Насрауи. Той публично заяви, че не е съгласен с отреденото второ място на Ямал, като определи случилото се като "морална вреда върху едно човешко същество". Освен това Насрауи отбеляза, че за него Ямал е най-добрият футболист в света, без конкуренция, и е убеден, че догодина именно неговият син ще спечели наградата. 

Нанесли морална вреда върху Ямал, смята неговият баща

"Не бих казал, че това е кражба, а по-скоро нанасяне на морална вреда върху едно човешко същество. Защото вярвам, че Ламин Ямал е най-добрият играч в света. С голяма преднина пред останалите. Не защото е мой син, а защото е най-добрият", каза Насрауи по повод връчената "Златна топка" на Усман Дембеле.

Ламин Ямал

"Ямал е най-добрият, няма конкуренция, догодина ще спечели "Златната топка"

"Той няма конкуренция. Това е Ламин Ямал. Нещо много странно се случи тук. Догодина той ще е испанският носител на "Златната топка", добави още той пред испанските медии. Ямал все пак получи утешителна награда за най-добър млад футболист, като печели отличието за втора поредна година.

Мнозина пък изразиха съмнение за това дали Ямал е трябвало да бъде поставен по-високо от съотборника си Рафиня, който играе на огледална позиция и имаше по-добри показатели от Ламин във всяко отношение - и по голове, и по асистенции, и по създадени голови шансове. Рафиня се нареди пети в класирането - веднага след Дембеле, Ямал, Витиня и Мохамед Салах.

