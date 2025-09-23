Войната в Украйна:

Реал Мадрид напира за един от най-добрите бранители в света

23 септември 2025, 11:35 часа 415 прочитания 0 коментара
Реал Мадрид напира за един от най-добрите бранители в света

Защитникът на Арсенал Уилям Салиба продължава да бъде обект на интерес за испанския колос Реал Мадрид, твърди изданието TBR Football.

Реал Мадрид следи изкъсо Уилям Салиба

Испанският клуб е пратил скаути, които да наблюдават играта на 24-годишния французин при равенството 1:1 срещу Манчестър Сити.

Салиба е с Арсенал от лятото на 2019 г. Защитникът има седем гола, две асистенции и 13 жълти картона в 138 мача за лондонския клуб.

Още: Мечтан трансфер на Ливърпул, който се провали в последния момент, е на път да се осъществи в Реал Мадрид

Уилям Салиба

В момента Уилям Салиба е определян като един от най-добрите защитници в света, а Transfermarkt го оценява на 80 млн. евро.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Иначе Реал може да отмъкне и бранител на Ливърпул, за когото мърсисайдци настояват да получат оферта.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Реал Мадрид Арсенал Летен трансферен прозорец Уилям Салиба информация 2025
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес