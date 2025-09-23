Реал Мадрид напира за един от най-добрите бранители в света

Защитникът на Арсенал Уилям Салиба продължава да бъде обект на интерес за испанския колос Реал Мадрид, твърди изданието TBR Football.

Реал Мадрид следи изкъсо Уилям Салиба

Испанският клуб е пратил скаути, които да наблюдават играта на 24-годишния французин при равенството 1:1 срещу Манчестър Сити.

Салиба е с Арсенал от лятото на 2019 г. Защитникът има седем гола, две асистенции и 13 жълти картона в 138 мача за лондонския клуб.

В момента Уилям Салиба е определян като един от най-добрите защитници в света, а Transfermarkt го оценява на 80 млн. евро.

Иначе Реал може да отмъкне и бранител на Ливърпул, за когото мърсисайдци настояват да получат оферта.