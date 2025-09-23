Уорън Бъфет продаде акциите си в китайски автомобилен производител

Американският инвеститор Уорън Бъфет е продал и последната част от дела си в китайския производител на електромобили BYD, съобщава Си Ен Би Си, позовавайки се на актуален доклад на дъщерно дружество на Berkshire Hathaway, инвестиционната компания на Бъфет. Сделката е била реализирана по-рано, но става публично известна едва сега, след като дъщерното дружество е отчело нулева стойност на участието си в BYD към края на март.

Поевтиняване на акциите

Новината се отрази негативно на борсата – акциите на компанията поевтиняха с над три на сто в Хонконг.

Още: Китайци изпревариха Tesla по приходи

Китайските производители на електромобили, включителноBYD, в момента се сблъскват с редица проблеми, като свръхкапацитет и ценова конкуренция. От пика си през май книжата на компанията са загубили близо 30 на сто от стойността си.

Уорън Бъфет и партньорът му Чарли Мънгър придобиват 225 милиона акции на BYD през 2008 г. за около 230 милиона долара. Впоследствие стойността на инвестицията нараства до 9 милиарда долара, а акциите поскъпват с над 3800 процента. През 2009 г. Мънгър коментира хумористично решението: "Изглежда, че Уорън и аз сме полудели", но нарича компанията и нейния ръководител Ван Чуанфу "проклето чудо".

Berkshire Hathaway, започва да намалява дела си в китайския концерн през август 2022 г., а до юни 2024 г. вече е продал 76 на сто от него. След като делът пада под пет на сто, компанията вече не е длъжна да оповестява следващи продажби съгласно правилата на Хонконгската борса.

Още: Работници са третирани като роби в завод на голям китайски производител

Не е ясно колко точно е реализирала Berkshire Hathaway от инвестицията си – оценките варират между 4,6 и 7 милиарда долара, като сделката се счита за една от най-успешните в историята на фонда.