Законът е за всички: Полиция в ромските квартали в Гърция

Гърция взема мерки срещу престъпността сред ромите като пуска патрули от Отдела за борба с организираната престъпност. В ромските квартали се разполагат постоянно полицейски екипи, съобщи министърът по защита на гражданите Михалис Хрисохоидис, който ръководи и полицията. Това са боеспособни полицаи, обучени да овладяват ситуации с малцинствата и ще са подчинени на Отдела за борба с организираната престъпност, предава БНР.

Всекидневно ще се патрулира в ромските квартали, за да се разбере, че законът е за всички и навсякъде, подчерта министърът. Той призна, че от десетилетия се проявява "неразбираема търпимост" към ромите и това приключва.

Наред с разпространението на наркотици, полицията е изправена пред ромски кражби и грабежи.

Полицията действа в две направления. Преди всичко е организираната престъпност. Там в последните шест месеца са разбити няколко престъпни групи и 1400 роми са арестувани.

От друга страна е битовата престъпност, където също има случаи на жертви.

Всичко в ромските квартали ще се промени, категоричен е министър Хрисохоидис.

