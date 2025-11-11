ФСБ "блесна" с нов сценарий за война с НАТО: Отвличане на самолет с "Кинжал" (ВИДЕО)

Руската служба за сигурност ФСБ обяви, че е осуетила украинска операция с британско участие, в която е трябвало да бъде отвлечен руски изтребител МиГ-31, на борда на който е имало свръхзвукова ракета "Кинжал".

ФСБ твърди, че украинското военно разузнаване е искало да използва изтребителя, за да провокира атака срещу авиобаза на НАТО в Констанца, Румъния, където е можело самолетът да бъде свален от противовъздушна отбрана.

Версията на руската служба как е щяло да се случи всичко: На руски военни пилоти били предложени 3 млн. долара, за да отвлекат изтребителя и да го доставят в Украйна. В публикувани от ФСБ видеокадри един от пилотите казва, че получил обещание да му бъде направен превод в личната сметка. ФСБ твърди, че украинското разузнаване е било подпомогнато от "британски куратори". ФСБ твърди още, че освен пари, на руския пилот е било предложено гражданство на западна държава за отвличането на МиГ-31.

Споменава се и международният екип за разследващи журналисти Bellingcat - Христо Грозев е един от хората, които помагат на британската платформа. Човекът, който се е свързал с руския пилот, се е представил като Сергей Луговски, работещ за Bellingcat. В един от публикуваните от ФСБ видеоклипове, глас зад кадър (вероятно гласово съобщение) казва: "Нашите британски партньори ще гарантират вашата сигурност. Да, нашите партньори ще бъдат. ШИС - Секретна разузнавателна служба (ШИС)".

Предвид всичко описано, човек си задава въпроса кой би хвърлил усилия за такава операция, вместо да използва отвлечения самолет да изстреля от него ракетата "Кинжал" по Кремъл, докато например Путин води съвещание на Съвета за сигурност на Руската федерация.

На фона на този сценарий на ФСБ, преди 5 дни Грозев публикува в профила си в "Х" следното съобщение: "Руската СВР "предупреждава", че "Европа оказва натиск върху Украйна да инсценира друга въздушна катастрофа" като MH17 и "обвинява Русия". Чудя се дали на това трябва да се гледа като страх от операция под фалшив флаг или предположение за пълна некомпетентност и пропагандни безсмислици, с които е известна СВР":

Russia's SVR is "warning" that "Europe is pressuring Ukraine to engineer another air disaster "like MH17" and "blame it on RU"

Am split between fear of a false-flag operation, and assumption of total incompetence & propaganda gibberish SVR is known for.https://t.co/csU8JTrf2f — ChristoGrozev@bsky.social (@christogrozev) November 6, 2025

