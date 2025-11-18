FT: Европа губи сили, светът диктува нови правила

Европа е формирала световния ред векове наред, но днес тя се оказва под все по-голям натиск, пише Гидиън Рейчман, международен анализатор за Financial Times. Според Рейчман слабостта на Европа в отбраната подкопава силата ѝ в търговията – и това е само едно от проявленията на по-дълбоки структурни проблеми. Въпреки желанието на Урсула фон дер Лайен да създаде „геополитическа комисия“, ЕС все повече бива изместван в ключови конфликти, от войната в Украйна до Газа и Судан.

Отстъпване

Днес континентът, който някога е доминирал света, сега отстъпва място на Съединените щати, Китай, Турция, арабските монархии и дори Русия. Москва, Анкара и Пекин стават все по-активни на Балканите. Китай използва инвестиции и заеми, за да разшири присъствието си на континента. Русия продължава да се възползва от вътрешните разногласия в ЕС, особено с нарастването на популярността на партиите, които по-силно подкрепят Кремъл.

Основните проблеми на Европа не са парите или оръжията, с които тя разполага достатъчно, а хроничното отлагане, бюрокрацията, липсата на политическа решителност и психологическата зависимост от миналите правила на играта. Брюксел е умел в прилагането на норми и процедури, но е неспособен да действа бързо и решително – както правят днешните световни сили.

Европа обича да се смята за защитник на морала и международното право, но в Африка и Азия тази реторика често се посреща с недоверие поради колониалното ѝ минало. Днес, пише Рахман, светът навлиза в нова „борба за Европа“, в която външни фактори все повече влияят върху политиката и икономиката на ЕС, експлоатирайки вътрешните му разломи.

Илюзията

„Дори европейското единство по отношение на Украйна, което досега беше впечатляващо, може да започне да се разпада, тъй като партии, по-симпатизиращи на Москва, печелят избори в страни от ЕС като Словакия и Чехия“, отбелязва авторът. Според него разпространеното убеждение, че Европа все още може да компенсира липсата си на „твърда сила“ с „мека сила“ – културна привлекателност, социални модели и просперитет – може да се окаже илюзорно. Без способността за решителни действия, дори тези предимства са изложени на риск. "Ако Европа не се научи да използва сила, богатството и сигурността, които са в основата на нейната привлекателност, могат да изчезнат", коментира още Рейчман.

Европа се готви да отговори със сила

И все пак Европа се подготвя. На 17 ноември 2025 г. между Франция и Украйна беше подписано историческо споразумение, предвиждащо военна помощ. Няколко дни по-рано, на 12 ноември 2025 г. сръбският президент Александър Вучич заяви, че "всички държави, включително Сърбия, се готвят за евентуална война с Русия." Вучич подчерта, че войната между Европа и Русия става все по-очевидна и добави и, че Сърбия се намира "между чука и наковалнята".

Междувременно британските войски вече „влязоха в хибридна война“ с Русия. Личен състав на Кралския военновъздушен полк (RAF Regiment) е разположен на континента, за да помогне на белгийското правителство в защитата на въздушното му пространство, летищата и критичната национална инфраструктура срещу неизвестни, но потенциално руски дронове.

