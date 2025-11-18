Поверително: Атина и Киев ще произвеждат дронове, обсъждат и подводни

Гръцкото издание Kathimerini е научило за поверително споразумение межуд Гърция и Украйна за съвместно производство на безпилотни надводни плавателни съдове (USV) в гръцки корабостроителници. Официални лица описват това като важен резултат от срещата в неделя между гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и украинския президент Володимир Зеленски. В предстоящия период гръцка военна делегация и представители на корабостроителницата, която се очаква да бъде домакин на линията, ще пътуват до Украйна, за да ускорят изпълнението. Споразумението е сключено след месеци на поверителни консултации и видеоконференции на високо ниво.

Подробности за споразумението

Според добре осведомени източници - споразумението ще осигури доставки както за украинските, така и за гръцките въоръжени сили и ще създаде нова производствена линия в корабостроителници, способна да изгражда съвременни безпилотни платформи.

Част от продукцията ще бъде поета от украинската армия, а останалата част ще подсили гръцкия арсенал.

Снимка: iStock

Гръцки компании, участващи в програмата, ще предоставят електронни системи, оптично оборудване, сензори и, ако е необходимо, взривни материали. Украйна в момента произвежда 15 вида безпилотни кораби (USV), а съвместният модел се очаква да бъде подобрена версия на системи, вече тествани на украинските бойни полета.

Финансирането вече е осигурено чрез дългосрочния план за обществени поръчки в областта на отбраната на Гърция за периода 2025-2036 г. Двете страни ще търсят подкрепа и чрез заемите на ЕС по регулацията SAFE, тъй като Украйна отговаря на условията за допустима трета страна за нискобюджетно финансиране, което насърчава съвместното производство на оръжия с държавите членки на ЕС.

Обсъждат се и подводни дронове

Атина и Киев също така обсъдиха разширяване на сътрудничеството в областта на безпилотните подводни апарати, ако програмата за надводни плавателни съдове продължи. Украинските отбранителни технологии са описани като силно динамични, като оперативните тактики се актуализират приблизително на всеки седем дни, за да се противодейства на бързия руски напредък в областта на въздушните дронове и други безпилотни системи.

Ползите за Гърция от партньорството

За Гърция, официални лица посочват три основни предимства на партньорството. Първо, програмата дава на Атина достъп до „технологии, тествани в реални условия с доказани резултати“, тъй като Украйна е използвала безпилотни платформи и ракетни батареи, за да ограничи руския флот в Черно море.

Второ, тя ускорява приемането на иновативни гръцки технологии в област, изпитваща интензивна световна конкуренция. И трето, помага за „затваряне на разликата" с Турция, която представи първия си безпилотен кораб през 2021 г. и продължава да разширява флота си.