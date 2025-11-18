Спорт:

Зеленски обяви ускоряване на мирните преговори в Турция, руска делегация обаче няма да има (ВИДЕО)

18 ноември 2025, 13:21 часа 340 прочитания 0 коментара
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че в сряда, 19 ноември, ще замине за Турция, за да ускори преговорите за мир и да възобнови размяната на затворници с Русия. Изявлението му обаче срещна бърза реакция от страна на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, който обяви, че в югоизточната ни съседка утре няма да има руски представители. Припомняме, че през пролетта и лятото на 2025 г. в Истанбул се проведоха три кръга преговори между делегациите на Москва и Киев, след които обаче не бяха постигнати никакви пробиви - само размяна на военнопленници и на тела на загинали войници.

Плановете на Украйна

„Утре имаме срещи в Турция. Подготвяме се да ускорим преговорите и сме разработили решения, които ще предложим на нашите партньори. Да направим всичко възможно, за да сложим край на войната, е основният приоритет на Украйна. Работим и за възобновяване на размяната и връщането на затворници“, заяви украинският президент.

В канала си в Telegram той написа, че днес, 18 ноември, ще се срещне с испанския премиер Педро Санчес, а в края на седмицата – с официални лица, ръководството на Върховната рада и членове на партията си „Слуга на народа“.

„Подготвям няколко необходими законодателни инициативи и фундаментални, бързи решения, от които се нуждае нашата държава“, добави Зеленски.

Русия: Без наши представители в Турция

„Утре в Турция няма да има руски представители“, коментира Песков относно възможното възобновяване на преговорите с Киев.

„Засега тези контакти се осъществяват без руско участие. Ще изчакаме информация за това, което действително ще се обсъжда в Истанбул“, заяви прессекретарят на Путин в отговор на въпрос на журналист по този въпрос.

Междувременно Reuters съобщи, че специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф - ще участва в преговорите със Зеленски в Турция в сряда. Агенцията се позовава на турски източник.

Димитър Радев
