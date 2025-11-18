100 години по-късно: На Острова посрещат особен вид котки

След повече от 100 години отсъствие на европейски диви котки от югозападна Англия, средният Девън е определен за подходящ за тяхната популация. Учените са стигнали до това заключение след провеждане на двугодишно проучване, съобщи The Guardian. Областта е с гористи местности, които са важни за осигуряване на укритие и места за нощуване, докато нискоинтензивните пасища и храсталаци осигуряват добри условия за лов.

Смел котарак пътува 160 километра на покрива на семеен микробус (ВИДЕО)

Свобода

Според проучването дивите котки няма да навредят на хора, селскостопански животни или домашни любимци. Поради това учените планират да пуснат на свобода 40 до 50 животни, но не преди 2027 г. „Може да възникнат някои пречки. Кръстосването на диви котки с диви/домашни котки е проблем за популациите на диви котки в Шотландия, заплашвайки генетичната сигурност на вида“, предупреждава изданието. Инициативата изисква и сътрудничество с местните общности и организации за хуманно отношение към котките, за да се подкрепи програма за стерилизация както за диви, така и за домашни котки.

Още: Защо котките нямат търпение да се напъхат в кутия? Еволюцията ни дава отговорите

Какво знаем за тях?

Европейските диви котки, известни още като „диви котки“, някога са били широко разпространени в югозападна Англия. Въпреки това, векове на преследване и загубата и фрагментацията на любимите им местообитания доведоха до изчезването им в голяма част от ареала им. Изследователите смятат, че последните диви котки от югозападната част на страната са оцелели в Ексмур до средата на 19 век.

Тихата страна на добротата: Възрастен мъж показа какво е човечност с постъпката си (СНИМКИ)

"Вълнуващо е, че този доклад показва, че дивите котки могат отново да станат част от естествената среда на региона. Завръщането на този критично застрашен вид ще бъде още една стъпка във възстановяването на местната ни дива природа и ще помогне за възстановяване на баланса на местните екосистеми. Някога често срещани в селските ни райони, дивите котки днес остават важна част от горите в цяла континентална Европа, включително Германия, Франция, Испания и Италия. Предстои много работа, преди първите диви котки да могат да бъдат пуснати на свобода в югозападната част на страната. Честният и открит диалог със заинтересованите страни ще бъде от ключово значение", отбеляза Кат Джефс, мениджър на проекта за диви котки от югозападната част на страната в Devon Wildlife Trust.

Получавате важен знак: Какво означава, когато бяла котка пресече пътя ви?