Премина опасността на румънския бряг на река Дунав (ВИДЕО)

18 ноември 2025, 11:42 часа 375 прочитания 0 коментара
Премина опасността на румънския бряг на река Дунав, която възникна след руската атака с дронове върху пристанищна инфраструктура в Украйна, която доведе до пожар на кораб с пропан-бутан в близост до румънското село Чаталхий, регион Тулча. Жителите на селото вече могат да се върнат във вторник в домакинствата след като бяха евакуирани преди 24 часа, съобщи най-старата румънска информационна агенция „Аджерпрес“.

Инспекторатът по извънредни ситуации (ISU) „Делта“ обяви във вторник, че украинските служби за спешна помощ и интервенция са се намесили, за да ограничат негативните последици за кораба, засегнат от руските атаки от неделя вечерта срещу понеделник в района на украинското пристанище Измаил.

Колко души бяха евакуирани

„Силите на Министерството на вътрешните работи са с евакуираните и ще окажат подкрепа на 231-те души от Чаталкьой да се върнат безопасно по домовете си, като предоставят транспортни средства и персонал, който да помага на възрастните хора или на тези със специални нужди“, се казва в прессъобщението на ISU Delta Tulcea.

Оценката на риска

Според източника потенциалната рискова ситуация, породена от пожара на борда на кораба, е оценена като много ниска за село Чаталкьой, като се има предвид, че част от количеството газ е било изразходвано при горене и в този момент се вижда само един пламък, по който украинските власти действат, но потенциалният риск остава висок за местността Плауру. ОЩЕ: Евакуация в Румъния: Дрон от войната в Украйна запали кораб с опасен товар в река Дунав (ВИДЕО)

Деница Китанова
