На Острова гонят мигрантите: Без помощи, без убежище, без оплаквания

Великобритания окончателно затегна политиката си за предоставяне на убежище. Лондон обяви нова мащабна реформа, която ще засегне хиляди мигранти на Острова.

Властите считат, че досега са били прекалено щедри и новите мерки се налагат, за да разубедят мигрантите да пристигат незаконно в страната с малки лодки през Ламанша.

Вътрешният министър Шабана Махмуд обяви промените, които бяха незабавно критикувани от някои депутати от Лейбъристката партия и от правозащитници. "Ако не успеем да се справим с тази криза, ще повлечем повече хора по път, който започва с гняв и завършва с омраза", заяви тя.

Само временен статут за бежанците

Бежанците ще имат право само на временен статут, който ще се преразглежда на всеки 30 месеца. Всички мигранти ще бъдат връщани в страните си, ако британското правителство прецени, че там вече няма опасност. Онези, които са избягали от заплахата на режим, ще бъдат връщани в случай на смяна на режима. Като пример се посочва Сирия. Тези мерки важат и за семействата с деца.

Източник: Getty Images

За да поискат право на постоянно пребиваване пък бежанците ще трябва да изчакват 20 години. За сравнение, сега се чака 5 години.

Намалени са и възможностите за обжалване на официалните решения на властите.

Никакви помощи повече

Премахва се автоматичната седмична финансова помощ, отпускана от държавата на кандидатите за убежище. 106 000 кандидати са получавали подобна помощ към март. Бежанците няма да имат право и на осигуряване на подслон. Идеята е да бъдат настанявани в хотели, което обаче се критикува от опозицията като прекалено скъпа мярка.

За мигрантите, които биха могли да работят, но не го правят, се спират социалните помощи. Лишени от помощи ще бъдат и лицата, които са били осъдени за някакво провинение.

Махмуд заяви, че промените ще "сложат край на абсурда търсещ убежище да получава помощи, автомобил и жилище безплатно за сметка на данъкоплатците", предаде БТА.

Ревизия на Европейската конвенция за правата на човека

Лейбъристкото правителство планира да промени прилагането на Европейската конвенция за правата на човека, за да улесни експулсиранията.

Източник: Getty Images

Шабана Махмуд има намерение да редуцира полето на приложение на член 8 на Конвенцията, касаещ правото на зачитане на личния и на семейния живот. Лондон има намерение да реформира и закона за модерното робство, произтичащ от член 3 на конвенцията, за да намали полето на приложението й пред съдилищата по отношение на кандидатите за убежище.

Условие за визите

Лондон е дал срок от 1 месец на Ангола, Намибия и Демократична република Конго, за да започнат да съдействат при връщане на техни граждани. Британското правителство заплашва да ограничи издаването на визи за трите африкански държави, които ги обвинява, че не сътрудничат достатъчно за реадмисията на техните граждани. Подобни мерки биха могли да бъдат въведени и за други страни.