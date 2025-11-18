Увековечиха Фреди Меркюри със специална монета в чест на 40 години от легендарното шоу (ВИДЕО)

Кралската монетна фабрика на Великобритания отдава почит на Фреди Меркюри с нов дизайн на монета, която отбелязва 40 години от емблематичното му изпълнение на концерта Live Aid. Монетата изобразява фронтмена на Queen с глава наклонена назад, държащ микрофонната стойка по време на изпълнение. Музикален ключ, обикалящ ръба на монетата, символизира неговия четири-октавен вокален диапазон, съобщи Wtop news.

Впечатляващ дизайн с най-емблематичната поза на Меркюри

Първата монета бе отсечена от сестрата на Меркюри, Кашмира Булсара, в Кралската монетна фабрика в Уелс миналата седмица. „Тъй като Фреди почина млад, той нямаше възможността да получи кралска медал за таланта си в музикалния свят. Затова да имаме монета от Кралската монетна фабрика е прекрасно и много подходящо“, каза тя.

„Монетата перфектно улавя неговата страст и радостта, която той донесе на милиони чрез музиката си. Мисля, че дизайнът е впечатляващ и са успели да уловят най-емблематичната поза на Фреди, която е разпознаваема по целия свят“, добави Кашмира.

Ребека Морган, директор на отдела за паметни монети в Кралската монетна фабрика, заяви, че времето е идеално за почит към Меркюри чрез собствена монета. Тя обясни, че феновете „дълго настояваха за това“ и „това се почувства като годината за него“, защото се навършват 40 години от впечатляващото му изпълнение на концерта Live Aid през 1985 г., смятан от мнозина за най-великото живо изпълнение на всички времена. Тази година отбелязва и 40-годишнината от соловия му студиен албум „Mr Bad Guy“.

Снимка: Getty Images

Меркюри почина на 45-годишна възраст през 1991 г., само ден след публичното си съобщение, че е HIV-позитивен.

Кралската монетна фабрика е издала специални монети и в чест на други музикални легенди, включително Дейвид Бауи, Джордж Майкъл, Ширли Басей и Пол Маккартни.

Монетите ще бъдат пуснати в продажба в сайта на Кралската монетна фабрика на 18 ноември. Цените започват от 18,50 паунда (24,4 долара) за неизползвана монета с номинал 5 паунда. Златна пробна монета от 2 унции струва 9 350 паунда (12 315 долара).

Кралската монетна фабрика обяви, че ще дари специално златно издание на монетата на Mercury Phoenix Trust, благотворителна организация, създадена в памет на певеца, която финансира хора, живеещи с ХИВ и СПИН, информират от БГНЕС.