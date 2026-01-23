FT: Зеленски не успя да постигне целите си в Давос

Украинският президент Володимир Зеленски не успя да постигне споразумение за следвоенно възстановяване и гаранции за сигурност за Украйна на срещата си с Доналд Тръмп и европейските лидери в Давос. Това коментира в. "Файненшъл таймс", на който се позовава украинската агенция УНИАН.

Отбелязва се, че документите, които Зеленски се е надявал да бъдат подписани, са били договорени с американски представители преди срещата на върха в Давос. Дискусиите им обаче не са приключили и не са били подписани.

Зеленски се е опитал да убеди Тръмп да поеме допълнителни ангажименти в подкрепа на Украйна, подчертава вестникът. След разговорите обаче американският лидер напусна Давос, без да сключи никакви споразумения. Вестникът отбелязва, че разговорите с Тръмп, който напусна Давос след едночасова среща, са били неуспех за Зеленски.

В същото време Axios пише, че това е била една от най-добрите срещи между двамата президенти, а Тръмп е бил в добро настроение.

Срещата на Зеленски с Тръмп

Самият Зеленски, коментирайки разговорите с Тръмп, заяви, че документите за прекратяване на войната са „практически готови“. Той каза, че на тях е била обсъдена, наред с други неща, защитата на украинското въздушно пространство. Той нарече разговорите ползотворни. Срещата между Зеленски и Тръмп продължи малко повече от час. Според Дмитрий Литвин, съветник по комуникациите на украинския президент, тя е била добра.

Тръмп, от своя страна, нарече срещата със Зеленски „много добра“. Тристранна среща с участието на преговарящи от Русия, Украйна и Съединените щати е насрочена за петък и събота.

