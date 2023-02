Гаф с концерта на Путин: "Спасено" украинско дете си забрави текста. Публиката недоволна от безплатната храна (ВИДЕА)

Организаторите на проявата, която е под наслов "Слава на защитниците на Отечеството", изкараха на сцената деца от украинския Донбас, които трябваше да са живото доказателство за героизма и самоотвержеността на руската армия в Украйна, която ги "спасява".

Младо момиче, докарано от окупирания и опустошен от руснаците Мариупол, имаше задача да каже, че е било "спасено" от такъв един руски воин. То благодари на войника "чичо Юра" с позивна "Ангел" за "спасението си" - нейното собствено, на сестра й и на "още стотици хиляди деца от Мариупол". Но от напрежението тя си забрави текста, заекна и на всеослушание каза „Малко забравих нататък“. Веднага след това водещите я прекъснаха и й предложиха да прегърне военните на сцената. Чудесно онагледяване на факта, че момичето е трябвало да научи предварителен сценарий. (ВИДЕО в края на текста)

ОЩЕ: За концерта с Путин събират масовка срещу 500 рубли: Забранени са жълтият и синият цвят

Друго запомнящо се участие направи командирът на разузнавателно отделение Николай Романенко, който изпълни песен по свой текст, който гласеше следното: "Не ме е страх да окървавя ръцете си. Война е и дори още не сме я започнали. Но ще я завършим - кога още не е уточнено. Яркочервеният флаг ще се вее над Берлин. Тази война потомците ще нарекат "велика"“.

