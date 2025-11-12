Любопитно:

12 ноември 2025, 11:17 часа 185 прочитания 0 коментара
Гангстери и убийци: Всеки десети руски депутат е имал проблем със Закона

Един на всеки десет членове на руския парламент е имал проблеми със закона. Най-малко 63 от 625-те настоящи членове на парламента може да са имали криминално досие, а 37 от тях вероятно са заели парламентарни или сенаторски позиции, за да избегнат наказателни обвинения. Това показват данни на изданието "Проект" в рамките на проучването "Отцы и деды", посветено на шуробаджанащината в руското правителство. Според разследващите журналисти правният им имунитет е придобит чрез подкупи.

Практиката

Тази практика е била широко разпространена във всички фракции, но е била особено разпространена в Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР). Стандартната цена за включване в избирателните списъци на партията на Жириновски е била 5 милиона долара в брой, сподели пред „Проект“ бивш депутат и бивш сенатор.

Сред влезлите в Държавната дума чрез платени средства е бившият депутат Ашот Йегиазарян. През втората половина на 90-те години той, заедно с брат си Сурен и бившия началник на Главната прокуратура на Крим Гери Хапсироков организира почивка за главния прокурор Юрий Скуратов, като едновременно с това събира уличаващи доказателства срещу него. През 1999 г. в резултат на операция на ФСБ, ръководена от Владимир Путин, е публикуван видеоклип на Скуратов с проститутки. По същото време Егиазарян купува място в Държавната дума от Либерално-демократическата партия, като по този начин отлага наказателното преследване. Едва през есента на 2010 г. срещу него е образувано дело за измама и парламентарният му имунитет е отнет, но Егиазарян успява да избяга в Съединените щати.

Чрез ЛДПР в Държавната дума са влезли и членове на тамбовската престъпна групировка Михаил Глушченко, Михаил Монастирски и Вячеслав Шевченко, както и Денис Волчек, бивш член на петербургската групировка.

Член на престъпна династия е и в настоящата Държавна дума. Чичото на депутата Джамаладин Гасанов е опитният гангстерски лидер от Дагестан, Саид Амиров, по прякор „Кървавият Рузвелт“. Амиров е прекарал 24 години като държавен служител (регионален заместник министър-председател и кмет на столицата на Дагестан) и член на парламента, въпреки че в досието му е включен дори опит за сваляне на полет Москва-Махачкала с негов съперник на борда. През 2015 г. Амиров е осъден на доживотен затвор. Неговият племенник, Гасанов, член на парламента, също беше заподозрян в престъпления, но той продължава да служи в Държавната дума от 2007 г., с прекъсване от един мандат от 2016 до 2021 г.

Други убийци и гангстери:

Депутатът Андрей Луговой - един от ключовите заподозрени в отравянето с полоний на Александър Литвиненко в Лондон,

Депутатът Адам Делимханов и сенаторът Сюлейман Геремеев. Делимханов е лично замесен в елиминирането на критиците на Кадиров, включително убийството на офицера от ФСБ Мовлади Байсаров в Москва. Геремеев е бил пряко замесен в убийството на Борис Немцов;

Депутат Роман Терюшков - Бивш лидер на Младата гвардия на Единна Русия, заподозрян в участие в организирането на побоя над журналиста Олег Кашин.

