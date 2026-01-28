Геармания иска "Европа на две скорости" с нов формат от 6 държави

Германия се обяви за "Европа на две скорости". Финансовият министър Ларс Клингбайл отправи покани към колегите си от Франция, Италия, Испания, Нидерландия и Полша за видеоконференция, на която да дадат ход на нов формат, съставен от 6-те водещи икономики.

Целта е да бъде преодоляна инерцията при вземането на решения в 27-членния Европейски съюз и да се даде тласък на политиките, които ще направят Европа по-силна и независима.

"За да оцелее във все по-непредвидимата геополитическа среда, Европа трябва да стане по-силна и по-устойчива," пише в писмото на германския министър, цитирано от Ройтерс.

4 основни насоки

Зависимостта от вноса на критично важни суровини и митническите тарифи, които фрагментират глобалния пазар, се посочват като основни предизвикателства пред растежа и инвестициите.

Източник: X/Lars Klingbeil

Германия, подкрепяна от Франция, дава 4 насоки за дейност на бъдещата група на водещите икономики - сформиране на съюз на капиталовите пазари, укрепване на еврото, укрепване на снабдителните вериги за критични минерали и по-добра координация на инвестициите в отбрана, предаде БНР.

Германският финансов министър е на мнение, че отбраната трябва да бъде категоричен приоритет в следващия многогодишен бюджет на Евросъюза, така че да се превърне в "двигател на икономическия растеж".

