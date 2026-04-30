Украински урок по гмуркане за руски катери, пазещи Кримския мост. Русия взе жертви с "Шахед" в Днипро (ВИДЕО)

Нови два руски кораба, използвани за военни цели, са вече с променено предназначение след среща с украински морски дронове. Новото предназначение клони към подводно, а не надводно. Ударените кораба са два – патрулен катер "Собол", използван от ФСБ, както и "Грачонок" - катер за противосаботажни операции. Украинската операция срещу тях е във водите на Черно море при Крим – ударените руски катери са част от защитата на Кримския мост, съобават украинските военноморски сили.
Ukraine’s Navy struck Russian boats guarding the Kerch Bridge overnight, hitting the FSB patrol boat Sobol and the anti-sabotage boat Grachonok. The attack also caused irreversible losses among Russian personnel. #Ukraine pic.twitter.com/SH4Eg6h5hw— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 30, 2026
Междувременно, Русия отново извърши удар с дрон срещу цивилни като част от одобрената от руския диктатор Владимир Путин руска стратегия да удрят цивилни цели и така да предизвикат такава нетърпимост към войната в украинското общество, че то да се разбунтува срещу украинския президент Володимир Зеленски и управлението му и да поиска мир на всяка цена, дори исканата от Кремъл пълна капитулация. Сегашният удар е посред бял ден в Днипро – местната военновременна администрация, водена от Олександър Ганжа, съобщи за 11 ранени, 5 от които са в болница, 1 в тежко състояние. Има и 1 убит човек. Ударът е уцелил оживена улица, по която вървят много превозни средства.
Russia struck a street in Dnipro with a Shahed drone, hitting people among civilian traffic and setting a bus and multiple cars on fire. The attack hit a populated urban area directly. #Ukraine pic.twitter.com/gDRgO5DH5W— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 30, 2026
Russia struck Dnipro district, killing one person and wounding four others, regional authorities said. The attack set a shop and nearby cars on fire after hitting a civilian area in the city. #Ukraine pic.twitter.com/sLU1kjDH7d— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 30, 2026
