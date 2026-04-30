Войната в Украйна:

Украински урок по гмуркане за руски катери, пазещи Кримския мост. Русия взе жертви с "Шахед" в Днипро (ВИДЕО)

30 април 2026, 12:49 часа
Снимка: Getty Images
Нови два руски кораба, използвани за военни цели, са вече с променено предназначение след среща с украински морски дронове. Новото предназначение клони към подводно, а не надводно. Ударените кораба са два – патрулен катер "Собол", използван от ФСБ, както и "Грачонок" - катер за противосаботажни операции. Украинската операция срещу тях е във водите на Черно море при Крим – ударените руски катери са част от защитата на Кримския мост, съобават украинските военноморски сили.

Междувременно, Русия отново извърши удар с дрон срещу цивилни като част от одобрената от руския диктатор Владимир Путин руска стратегия да удрят цивилни цели и така да предизвикат такава нетърпимост към войната в украинското общество, че то да се разбунтува срещу украинския президент Володимир Зеленски и управлението му и да поиска мир на всяка цена, дори исканата от Кремъл пълна капитулация. Сегашният удар е посред бял ден в Днипро – местната военновременна администрация, водена от Олександър Ганжа, съобщи за 11 ранени, 5 от които са в болница, 1 в тежко състояние. Има и 1 убит човек. Ударът е уцелил оживена улица, по която вървят много превозни средства.

Ивайло Ачев
руски военни кораби Кримски мост катери война Украйна Кримския мост Днипро удар с дрон Шахед
