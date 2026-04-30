Политическите речи очертаха пътя на 52-рия парламент: Рязко скъсване с предишния управленски модел (ОБЗОР)

Откриващите слова на парламентарните групи в 52-рото Народно събрание очертаха първите приоритети на новоизбраните депутати още по време на тържественото заседание на парламента. В церемонията участие взеха президентът Илияна Йотова, българският патриарх Даниил, представители на различни вероизповедания и на дипломатическия корпус.

Заявките за рязко скъсване с предишния управленски модел и олигархичните зависимости прозвучаха както от едноличните победители, така и от партньорите им в бъдещото конституционно мнозинство за съдебна реформа.

"Прогресивна България": Гражданите поискаха нов морал и нова етика

"10-дневната еуфория свърши. До дни ще бъдем призвани да поемем отговорност за управлението, ще се сблъскаме със завладяната държава, ще трябва да приемем бюджета и да решим проблема с хазната, която последните кабинети се постараха да изпразнят, да овладеем спекулата. На последните избори гражданите поискаха нов морал, нова етика. "Прогресивна България" няма да отвръща на агресията с агресия и на обидата с обида. Трябва да скъсаме с позорната практика важни закони да се гласуват в полупразна зала", заяви от трибуната председателят на групата на формацията на Румен Радев и бивш евродепутат Петър Витанов.

"Започваме работа в смутно време. Съдбата е отредила тъкмо на нас да вземем важни решения за съхранение на мира и живота на българските граждани. И тук трябва да сме единни. България не трябва да бъде употребявана в глобални сблъсъци. Международните ни позиции трябва да отчитат интересите и желанията на българския народ", се казва още в документа.

ГЕРБ-СДС: Ще бъдем дясно-консервативна опозиция, Радев има всички инструменти

"На последните парламентарни избори огромно мнозинство от българските граждани реши да сложи край на фрагментирания коалиционен модел и да даде пълно мнозинство на "Прогресивна България". Парламентарната група на ГЕРБ-СДС приема този резултат и в съответствие с него е готова да бъде дясно-консервативна, конструктивна и силна опозиция, която отстоява националния интерес, интереса на своите избиратели и упражнява ефективен парламентарен контрол". Това обяви от името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС депутатът Тома Биков в първия ден на 52-рото Народно събрание.

Той подчерта, че гражданите не дават просто мандат за управление на "Прогресивна България", а за дълбоки структурни реформи в множество институции и обществени отношения. "Мнозинството не гласува за ПБ, а за г-н Румен Радев, който ще има всички инструменти в държавата. Това е огромна отговорност", каза още той. Биков отчете и грешките на партията си: "Редица коалиционни формати ни донесоха огромни негативи, които видяхме в резултата ни от последните избори. Наясно сме с компромисите, които направихме, както и с последствията от тях. Искаме да кажем на онези, които сме разочаровали, че ще положим усилия да върнем доверието им".

ПП-ДБ: Започваме демонтаж на модела на завладяната държава

"Българското общество търси изход от политическата криза и хората не искат оправдания, а доказателства, че политиката служи на гражданите. Резултатът от изборите е ясен - българските граждани дадоха своя глас за "Прогресивна България" с една свръхзадача: демонтаж на модела "Борисов-Пеевски". Ние уважаваме вота и ще заемем отреденото ни място на опозиция". Това заяви от трибуната на Народното събрание Надежда Йорданова, която прочете декларацията от името на коалицията ПП-ДБ.

"Да, България" обещаха да работят за избор на нов ВСС, където да не попаднат зависими хора, а личности, които имат гръбнак. От формацията ще предложат мораториум върху ключови кадрови решения на настоящия ВСС, ще настояват за ревизия на имотното състояние по върховете на съдебната система и разплитане на схемите около "джуджета" и "нотариуси". Според Йорданова мерките по "Магнитски" трябва да започват да се прилагат, а държавната охрана да спре да бъде символ на политически статус. Тя заговори и за законодателна промяна и незабавна ревизия на основанията на НСО. "Това означава сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски", добави Йорданова.

По-късно до медиите бе разпратена и отделна позиция на "Продължаваме промяната" със същите приоритети.

Речта на президента

Президентът Илияна Йотова отправи приветствено слово в началото на първото пленарно заседание на 52-рия парламент.

"Изборите на 19 април бяха на надеждата. Служебното правителство се справи, направи много, за да спре покупко-продажбата на гласове, но с купения и контролиран вот се справиха най-вече българските граждани, които излязоха да гласуват. Това е нова легитимност на законодателния ни орган, на Народното събрание, и нов категоричен вот на доверие. Демокрацията работи. Връщането на доверието в институциите няма да бъде лесно и бързо, но ще бъде задача на всички институции и власти. С безвремието сме дотук", каза държавният глава.

Тя благодари на всички участници в изборите и увери, че сигналът на негласувалите също е разбран. "Всеки глас е за България. Насаждането на внушение за апатия и разруха на доверието не се оправда. Доказахме, че сме общност със събудена гражданска енергия, ангажираност и вяра в собствените сили. Символно е, че 52-рото НС започва работа в дни, в които отбелязваме 150 години от Априлското въстание. Безсмъртните герои от 1876 година са ярък пример за патриотизъм, който винаги трябва да ни напомня, че няма малки и големи народи, а единни и разединени. Трябва да вярваме на народа и да изпитваме уважение към него, защото е единственият съдник за делата ни", заяви в речта си Йотова.

По думите ѝ българските граждани категорично са дали мандат на една политическа сила. "Очакването е за стабилно управление, подредена държава и истинско разделение на властите, както повелява Конституцията. Бъдещото правителство и мнозинство ще реши какви да бъдат приоритетите. Голямата цел пред всички е да се справим с неравенствата и с липсата на справедливост. Те не се измерват само с доходи, но и с достъпно образование, здравеопазване, равен старт и еднакви закони за всички. Държавата трябва да бъде защитник, а не наблюдател. Никоя власт не може да остави сами хората срещу цените и сметките", посочи президентът.

Йотова определи удължаването на бюджета като сериозна проява на безизходица и призова народните представители да се заемат със създаването на редовна план-сметка. А сред очакванията са бързо и ефективно правораздаване. Относно външната политика президентът призова страната да спре да се държи като "плах гост в европейското семейство" и да се чуе българският силен и влиятелен глас.

Държавният глава обеща президентската институция да остане обективна и независима и да бъде коректив на останалите власти, с условието, че е готова за взаимодействие между тях за добруването на народа.

Думите на доайена

С призив за дела, ред и стабилност и възстановяване на доверието в институциите Румен Миланов откри първото заседание на 52-рото Народно събрание.

"Приемам ролята си с чувство на дълг и отговорност", подчерта той и допълни: "Над 3,3 милиона българи гласуваха и изпратиха ясно послание към политиците. Дадоха своето доверие и очакват от нас резултат. Значителна част от това доверие е насочена към новата управляваща сила. Това е голямо изпитание и още по-голяма отговорност", цитиран от NOVA.

Председателстващият първото заседание очерта и основните предизвикателства пред парламента, като отбеляза, че той започва работа след труден период. Според Миланов хората очакват ясни решения, които да се усещат в живота им, а отговорността за това е лична за всеки народен представител. "С личен пример трябва да върнем смисъла на понятия като чест, достойнство, почтеност и родолюбие", заяви Миланов. "Законът трябва да стои над всички. Пред депутатите стоят две ясни задачи – да върнем силата на закона и да съхраним мира. Нямаме право на грешки", заключи той.

