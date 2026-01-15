"Геноцидът" на насилствената стерилизация: Престъпленията на Дания в Гренландия

"Има нещо гнило в Дания". Отношенията между кралството и Гренландия далеч не винаги са били толкова безоблачни. Това заяви Петър Кичашки - юрист, граждански и политически активист, член на Комисията за защита от дискриминация и изпълнителен директор на Института за модерна политика.

"Дания не е особено обичана държава от гренландското население. Дания има много спорна история с Гренландия. Тя по принцип Дания, по отношение на човешките права, не я гледайте как изглежда в момента. Има нещо гнило в Дания, както бе казал класикът", допълни той, разказвайки за практиката за принудителна стерилизация на гренландските жени.

Насилствената стерилизация

"През 1929 г. Дания е първата европейска държава, която на практика приема евгенистично законодателство. До края на 50-те години, 1959 г. официално, Дания извършва принудителни стерилизации на хора с увреждания и затворници. Това е евгениката par excellence. Евгениката казва "трябва да селектираме човешкия род" така, както се селектират овците, козите и прочее. Първите, които въвеждат този тип политика в Европа, са Дания", коментира Кичашки.

По думите му официален Копенхаген разширява програмата си, прилагайки я в Гренландия, където на практика насилствено стерилизира половината жени в детеродна възраст, ограничавайки сериозно раждаемостта на острова.

"След като този закон бива отменен 1959 г., през 60-те и 70-те години Дания продължава да провежда абсолютно същата политика по принудително стерилизиране, само че на коренното население в Гренландия. Там има едно, по днешни оценки, около между 4000 и 5000 жени във фертилна възраст, които са принудително стерилизирани, поставени са им спирали, включително без тяхно знание. Тези принудително стерилизирани жени 60-те и 70-те години представляват приблизително 50% от дамския корпус в детеродна възраст в Гренландия. Така че те имат много спорна история", заяви Кичашки.

Извинението на Дания

През август миналата година Дания поднесе официалните си извинения на гренландското население.

Премиерът на страната Мете Фредериксен се извини на гренландските жени и техните семейства, засегнати от "системна дискриминация" по време на кампанията за ограничаване на раждаемостта.

Източник: Getty Images

През 60-те и 70-те години на хиляди жени и момичета от инуитски произход, някои едва 12-годишни, са били снабдявани с контрацептиви, като част от програмата за контрол на раждаемостта, прилагана от датски лекари.

"Не можем да променим случилото се. Но можем да поемем отговорност", каза Фредериксен за скандала. "От името на Дания бих искала да поднеса извиненията си", каза тя, признавайки, че жертвите са "претърпели както физически, така и психологически щети".

Мащабът на програмата за контрол на раждаемостта беше разкрит за първи път през 2022 г. от разследващ подкаст. В него стана ясно, че на хиляди гренландски инуитски жени са били поставени спирали.

В последните няколко години много такива жени обявиха публично, че им е поставено вътрематочно устройство за контрацепция без тяхно знание или съгласие.

Преди това датското общество не беше запознато с кампанията за контрацепция в Гренландия, а докладите предизвикаха шок и гняв.

Записи от националните архиви показват, че между 1966 и 1970 г. на 4500 жени и момичета са им били поставени спирали.

Не е ясно в колко от случаите това е станало без съгласието на потърпевшите. В последствие десетки жени споделиха травматичните си лични истории, като някои от тях са останали трайно стерилни.

143 жени са завели дила срещу датската държава, настоявайки за обезщетение. 138 от тях са били на възраст под 18 години по време на стерилизацията.

В следствие на кампанията естественият прираст на Гренландия беше силно редуциран.

"Геноцид"

Говорейки по датска телевизия през декември 2024 г., бившият министър-председател на Гренландия Муте Б. Егеде заяви, че това е "геноцид".

Стартира официално разследване по темата.

Източник: iStock

"Въпреки че нямаме пълната картина, това прави сериозно впечатление на правителството - че толкова много жени от Гренландия единодушно съобщават, че са били подложени на тормоз от страна на датската здравна система", заяви Фредериксен.

Експерти са категорични, че стореното от Дания е недопустимо нарушение на човешките права.

Мете Фредериксен призна, че случаят е предизвикал "гняв и тъга у много гренландци" и е влошил отношенията с Дания.

Този случай е един от редицата противоречия, свързани с датското отношение към гренландците. Има информации за случаи на насилствени осиновявания, отнемане на инуитски деца от семействата им. Оповестяването на тези информации разтърсиха отношенията между арктическата територия и Копенхаген и допринесоха за призивите за независимост на острова.

След Втората световна война населението на Гренландия се увеличава рязко и до 1970 г. почти се удвоява. Според Руд Дания е искала да ограничи прираста, тъй като това би намалило "предизвикателствата, свързани с осигуряването на жилищни и социални услуги".