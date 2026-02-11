Във Франция: Обявиха кога ще стане ясна присъдата на Марин льо Пен

Апелативният съд в Париж определи присъдата по делото за корупция срещу крайнодясната лидерка Марин льо Пен да бъде произнесена на 7 юли. Решението ще определи дали тя ще може да се кандидатира за президентските избори догодина. Според обвинението, в периода от 2004 до 2016 г. Льо Пен, с още няколко души, са отклонили фондове, предназначени за работата на Европейския парламент, за да плащат на служители, които всъщност са работили за партията им.

Миналата година дългогодишната лидерка на френската крайнодясна партия "Национален сбор" получи петгодишна забрана да заема публична длъжност. Марин льо Пен отрича да е извършила нещо нередно. Ако забраната за заемане на висш пост не бъде отменена, се очаква за президентските избори да се кандидатира сегашният председател на "Национален сбор" Жордан Бардела.

