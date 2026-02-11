Дания обеща "значителен принос" към мисията на НАТО в Арктика

Дания обеща да даде "значителен принос" към новата мисия на НАТО "Арктически страж", която започна днес. Това каза датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен. "Ще дадем значителен принос и трябва да поддържаме тази динамика, за да гарантираме, че Арктика ще бъде взета под внимание в дългосрочен план в плановете и ученията на НАТО", каза министърът, цитиран от Франс прес.

Мисия "Арктически страж", е стъпка, целяща да успокои президента на САЩ Доналд Тръмп в желанието му да завземе Гренландия, посочва от своя страна АФП.

"Когато учението "Арктическа издръжливост", ръководено от Дания, бъде интегрирано в мисията "Арктически страж" на НАТО, това значително ще укрепи северния фланг на Алианса и Дания. Целта е да се демонстрира способността на НАТО за възпиране в северната част от зоната на отговорност на Алианса", заяви датският началник на отбраната Михаел Вигерс Хилдгор, цитиран от БТА.

Още: Най-голямото военно учение на НАТО в Европа започна в Румъния (СНИМКИ, ВИДЕО)

Това зарадва и Финландия

Финландия, която има 1340-километрова граница с Русия, също приветства инициативата, се казва в изявление на Министерството на отбраната в Хелзинки.

"За Финландия е важно НАТО да разполага със силни средства за възпиране и отбрана в арктическия регион и да бъде в състояние да отговори по-специално на руската заплаха. Китай също се стреми да засили ролята си в Арктика", посочи ведомството.

Финландският министър на отбраната Анти Хякянен заяви вчера пред AФП, че очаква "ожесточени дискусии в НАТО" относно формата и мащаба на по отношение на укрепването на сигурността в Арктика.

"Имаме президент, който разруши доверието": Американска делегация търси възстановяване на диалога за Гренландия