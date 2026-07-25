Президентът на Казахастан каза немислимото на Путин (ВИДЕО)

На 22-рия форум за междурегионално сътрудничество между Казахстан и Русия в Омск, президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев призова Владимир Путин да спре войната в Украйна и да се върне към преговорите. „Може би е време да замразим конфликта и да се върнем към Истанбулските споразумения 2.0. Естествено, с гаранциите на великите сили, включително Русия, можем да продължим да се движим към дългоочаквания мир“, каза Токаев (цитиран от Интерфакс). Според казахстанския президент той получава „много сигнали от Европа и Съединените щати относно конфликта между Русия и Украйна“ и е решил да изрази тази позиция, защото „хората знаеха“ за срещата му с Путин и „ме помолиха да предам“ тези предложения.

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Неразбираема война

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Токаев добави, че „характерът на този конфликт е неразбираем за мнозина, включително и за нас“, и изрази съжаление за загиналите във войната. „Жалко е, умират млади хора; те са генофондът на братските народи – Русия и Украйна... Всичко това трябва да спре.“ „Защото това, което се случва, според моето твърдо мнение, е в полза и е в полза както на Русия, така и на украинската държава“, заяви президентът, отбелязвайки, че Казахстан „винаги се е отнасял с уважение към Украйна“ и „винаги е смятал и продължава да смята Русия за велика държава“.

❕ Tokayev unexpectedly urged Putin to stop the war in Ukraine



Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev called on Vladimir Putin to freeze the fighting and return to negotiations under an updated "Istanbul Formula 2.0" backed by guarantees from major world powers.



"It's… pic.twitter.com/E4d0cU5CpE — NEXTA (@nexta_tv) July 25, 2026

В отговор Путин обеща да информира Токаев за „развитието на събитията на украинския фронт“. „Що се отнася до украинския фронт, със сигурност ще ви информирам подробно по време на разговора ни днес“, каза той.

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