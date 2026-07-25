С граната: Грък планира нападение срещу съдия

Гръцката полиция арестува днес в Атина мъж, след като откри у него ръчна граната по време на операция на Подразделението за борба с организираната престъпност, съобщава онлайн изданието на в. "Катимерини". Смята се, че заподозреният е бил под наблюдение от известно време, след като властите получили индикации, че подготвя извършването на нападение, информира държавната телевизия ЕРТ.

Тъжно възпоменание: 1000 дни от датата, която промени Израел

Нападение

Според информацията мъжът е получил нареждане да нападне дома на съдебен служител. Властите не разкриха самоличността или мястото на дома на предполагаемата мишена.

Още: Спрял им тока: Палестинец нападна електроцентрала в Гърция

Полицията се е намесила преди да може да бъде извършено нападението и е арестувала мъжа в дома на негов познат в южните предградия на Атина, където се предполага, че е получил гранатата. Служителите на Подразделението за борба с организираната престъпност са задържали заподозрения и са иззели взривното устройство, предаде БТА.

Властите не разкриха повече подробности за разследването или възможните мотиви зад предполагаемия заговор.

Насилие на плажа: Мъж нападна и тежко рани ученик от София