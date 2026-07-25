Все повече ученици работят през ваканцията, какви са правилата?

Все повече ученици използват лятната ваканция, за да работят и да печелят собствени доходи. Наемането на непълнолетни обаче е обвързано със специални правила, които трябва да гарантират тяхната безопасност и права. Работата на непълнолетните обаче е под специална закрила. Преди младеж под 18 години да бъде назначен, работодателят трябва да получи разрешение от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", припомня БНР.

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Документи

Освен това са необходими медицинско заключение за годността на младежа да изпълнява конкретната работа и останалите документи, изисквани при сключване на трудов договор, обясни Ваня Джупанова от инспекцията. Законът ограничава и работното време на непълнолетните. Те не могат да полагат нощен и извънреден труд, както и да извършват дейности, които са опасни за тяхното здраве. Работодателят е длъжен да осигури безопасни условия на труд, необходимите почивки и платен годишен отпуск.

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От Инспекцията по труда отчитат, че най-често установяват случаи на работа без необходимото разрешение, както и нарушения на трудовото законодателство. При подобни ситуации младите хора могат да подадат сигнал до контролните органи. Експертите напомнят, че трябва да бъде спазван закона и да се гарантират права за младите работници.

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