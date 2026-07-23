"Да се захващат за работа": Теменужка Петкова смъмри кабинета "Радев" за "Райнметал"

"Препоръчвам на колегите да се захващат за работа. Едно е в президентството да излезеш и да критикуваш, друго е в изпълнителната власт, когато трябва да взимаш решения", каза депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова пред медии в парламента. Думите й бяха в контекста на казаното от вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев, че не е имало терен, нито финансиране за проекта с "Райнметал" за завода за барут.

"Озадачени сме от коментарите на министър Пулев и вместо да прави подобни коментари би било добре да седне и да се запознае с фактите", каза Петкова.

Тя отправи и критика към кабинета, че едва на третия месец от управлението си се среща с такъв стратегически инвеститор, какъвто е германският концерн. ОЩЕ: "Вода няма, има гора": "Райнметал" не се е отказал от проекта си в България

Кое остава на съвестта на Радев?

Теменужка Петкова уточни, че средствата за завода за барут са били заложени в проектобюджета на кабинета "Желязков", а именно 407 млн. евро за създаване на съвместното дружество и 260 млн. евро за увеличаване на капитала на ВМЗ - Сопот, където първоначално трябваше да бъде реализиран този проект.

"Това, че бюджетът не беше приет - трябва да тежи на съвестта на бившия президент Радев и на тези, които протестираха. Сега е техен ред и трябва да направят всичко необходимо, за да защитят тази инвестиция", заяви още Петкова.

Колко струва управлението на Радев?

Бившият финансов министър обърна внимание, че заложеният от властта дефицит е от 5,7% от БВП, което означава малко над 7 млрд. евро.

"Българските граждани е добре да знаят каква сметка ще платят за управлението на Румен Радев. Да не могат да се намерят ресурси за тази стратегическа инвестиция, е нелогично", възмущава се още Петкова. ОЩЕ: "Изпускат питомното, догодина ще гонят дивото": Мартин Димитров за бюджетния дефицит