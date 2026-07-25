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Морската почивка остава в миналото. Климатът насочва туристите другаде

25 юли 2026, 15:16 часа 710 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Морската почивка остава в миналото. Климатът насочва туристите другаде

Горещите вълни, които обхващат света все по-безмилостно през последните години променят предпочитанията на хората, относно почивката през лятото. Все по-голям брой туристи се отклоняват от традиционно горещите средиземноморски дестинации към по-хладни региони - тенденция, често описвана като „coolcations“ или в превод разхлаждащи почивки. "Мислехме да пътуваме до Хърватия, но вместо това дойдохме в Швейцария, защото е по-хладно.", споделя семейство.

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Качеството на почивката

Жегата не е само въпрос на безопасност; тя променя и качеството на самата почивка. Екстремните температури могат да съкратят престоя, да намалят участието в дейности на открито и да понижат общата удовлетвореност. Ключови туристически обекти, като Акропола в Гърция, могат да затворят при екстремна жега, което прави пътуванията по-малко удовлетворяващи. В резултат на това повишаващите се температури вече оказват влияние върху това, какво могат да правят туристите, кога пътуват и как функционират дестинациите. "Къмпингуваме, прекарваме време на открито и можем да си седим спокойно на пейката, без да се потим непрекъснато и да сме подгизнали от пот.", коментират други туристи.

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Алпийско лято

Един производен термин, който набира популярност напоследък, е „алпийско лято“, което не се нуждае от много обяснения, тъй като просто означава прекарване на горещите месеци в планината, а не на плажа. Според данни на Google Trends интересът към търсене на „алпийско лято“ е нараснал с 82% в сравнение със същия период на миналата година, като изморените от горещите вълни пътуващи търсят да заменят препълнените плажове с по-мек планински въздух, живописни пешеходни маршрути и освежаващи езера за плуване. "Напълно разбирам тази тенденция, защото времето понастящем във Франция и Испания е екстремно. Хората са в безизходица, чудят се какво да правят, как да оцелеят в жегите. така че това е общата тенденция.", споделя друг турист.

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Дестинации като гръцките острови и Южна Италия традиционно разчитат на топлите и стабилни лета, за да привличат туристи. През последните години обаче те се сблъскаха с екстремни температури, които доведоха до масови евакуации, горски пожари и застрашиха човешкия живот. Дори и без тези условия високите температури променят преживяването от летния отдих. Туристите често са по-изложени на риск от топлината, отколкото местните жители. Те прекарват по-дълго време на открито, практикуват спортове на открито и се придвижват в непозната среда, без да знаят къде да намерят сянка или местни здравни услуги.

Тенденциите

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Отразявайки тенденциите и нарасналото търсене, специалистът в областта на планинските почивки Heidi удвои гамата си от по-прохладни дестинации за пешеходен туризъм до 46 курорта във Франция, Австрия, Италия, Словения и Полша, като за първи път бяха добавени Швейцария и Андора. Туристическите бордове на Швеция, Финландия и Норвегия отдавна рекламират предимствата на почивката в страни, където летните температури рядко надхвърлят 30 градуса. Асе Марте Хоригомо - директор по туризма в държавната агенция по предприемачество на Норвегия отбелязва, че във високопланинските курорти може да се разхождате, да правите преходи, да плувате и да изследвате околностите без непоносимата жега: "В много отношения винаги сме били дестинация за прохладна почивка. Защото в Норвегия не ходиш заради слънцето и плажовете. Времето тук е по-хладно, дори студено, през цялата година. Така че винаги сме предпочитано място за разхлаждане."

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В търсене на хлад

В Норвегия 20% от туристите, посетили страната миналото лято, споделят, че са я избрали, за да избягат от горещините. Цели 40 на сто са били посетителите от Южна Европа. Според данни на местните авиокомпании пътникопотокът към Скандинавия е нарастнал с 10% през миналата година и очакват тази тенденция да се засили още повече: "Проучванията ни показват, че все повече хора искат да избягат от горещините и екстремното време. Но в същото време бележим растеж в бройките туристи извън летния сезон. Не знаем как ще се развият нещата в бъдеще, но определено забелязваме тенденция към увеличен брой посетители през лятото."

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Един от вариантите за прохладна почивка е Исландия, където къмпингувате сред дивата природа е законно: "През юли температурата рядко надвишава 11 градуса, а получавате 20 часа дневна светлина. Местните от години тихо се наслаждават на тези условия. Може да карате каяк между айсберги." Доломитите м Италия също преживяват своя летен момент – и бързо се превръщат в предпочитан избор за пътешествениците, които искат да избегнат жегата на Южна Италия: ""Доломитите в Северна Италия. Докато всички се топят в Рим и Флоренция, надморската височина на тази планинска верига, обект на ЮНЕСКО, осигурява свежите 19 градуса. Получавате същата храна и култура, за която хората летят до Италия, но с петнайсет градуса по-хладно и много по-спокойно."

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Естония, Латвия и Литва 

Прибалтийските републики Естония, Латвия и Литва също са сред първите десет дестинации за туристите, търсещи спасение от жегите, но които не искат да бият път чак до Скандинавия: "Тарту е вторият по големина град на Естония. Намира се на час и половина на юг от столицата Талин. Има същия средновековен и приказен чар, но без тълпите от хора. Средната температура лятото е около 20 градуса." Ако сте почитатели на по-екстремните начини за отдих, може да посетите датските Фарьорски острови, Гренландия или шотландските планини - Хайлендс.

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Снимки: iStock

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Климатични промени почивка Климат лято горещи вълни туризъм
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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