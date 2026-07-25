Китай се готви за тайфун. Общественият транспорт е нарушен

Силните ветрове и проливни дъждове, причинени от набиращия сила тайфун „Ноул“, нарушиха обществения транспорт в Китай, съобщиха днес китайските власти, предаде Ройтерс. Китайската метеорологична администрация призова хората да избягват ненужни пътувания, тъй като транспортните връзки може да бъдат прекъснати. Очаква се тази вечер или в неделя тайфунът „Ноул“ да премине през южната китайска провинция Гуандун, където над 20 000 души бяха евакуирани, като ще бъдат пряко засегнати и съседните провинции Фудзиен, Дзянси и Хунан.

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Отмяна на влакове

В Гуандун днес бяха отменени някои влакове. Очаква се пътуванията с високоскоростни и редовни влакове да бъдат изцяло преустановени в неделя.

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Също така мостът Хонконг-Чжухай-Макао ще бъде затворен за движение през целия утрешен ден. Властите съобщиха и за възможни нарушения на трафика на летищата в Хонконг, Гуанджоу, Шънчжън, Джухай и Сямен. Тази сутрин на Международното летище в Хонконг са били отменени 29 излитания и 20 кацания, а 126 излитания и 112 кацания са били забавени. Според Летищната администрация на Хонконг се очаква много полети да бъдат засегнати и в неделя.

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