Окончателно: Отстраниха от длъжност Главния прокурор на МНС

Представители на държавите членки на Международния наказателен съд (МНС) днес гласуваха за отстраняването на главния му прокурор, за когото преди две години за първи път се появиха обвинения в сексуални посегателства, предаде АП, като се позова на двама дипломатически източници. Карим Хан беше обвинен в сексуално посегателство срещу негова служителка, което британският юрист категорично отрича, припомня БТА.

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Предложението

Предложението Хан да бъде отстранен от прокурорския пост днес бе прието голямо мнозинство с мнозинство 125-те страни членки на МНС, като случаят е безпрецедентен за базирания в Хага трибунал. Състоялият се на специална среща в Ню Йорк вот сложи край на продължилата близо две години сага, която нанесе големи щети на и без това изпадналата в затруднение институция.

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В хода на дългия и сложен процес се заформиха противникови лагери на правозащитници, служители на МНС и държави членки на международния трибунал. Това се случва на фона на огромните предизвикателства, пред които МНС е изправен, включително инициирана от САЩ кампания за разформироването на трибунала, който е създаден за да подвежда под отговорност извършителите на най-тежките престъпления срещу човечеството.

Временно отстранен

Петдесет и шест годишният прокурор бе временно отстранен от поста през юни, след като Бюрото на Асамблеята на държавите по Римския статут (изпълнителният орган на МНС) публикува в доклад, в който се констатира „сериозно нарушение“ от страна на Хан.

Кариера

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Хан е главен прокурор от 2021 г. и поиска издаването на заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху във връзка с предполагаеми престъпления по време на войната в Газа.

Първоначално обвиненията срещу главния прокурор бяха разследвани от комисия на ООН, която, според медийни публикации, ги е потвърдила. Според адвоката на Хан обаче съдиите в МНС са установили, че не е доказано никакво неправомерно поведение или нарушение на служебните задължения.

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Вашингтон приветства отстраняването на главния прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан, предаде АФП.

"Карим Хан беше един емблематичен пример за един корумпиран МНС и за злоупотреба с властта, която тази институция претендира, че има. Хубаво нещо е, че той си тръгва от поста. Но той беше само малка брънка в тази безвъзвратно корумпирана институция", заяви в Екс Томи Пигот, говорител на Държавния департамент.

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